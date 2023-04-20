Предприятие оценивается владельцем в 16,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Елово (Пермский край) продают предприятие с многофункциональными цехами за 16,5 миллионов рублей. На территории находятся здания с токарным, кузнечным, деревообрабатывающим и другими цехами, говорится в объявлении на сайте Avito.

«Действующее предприятие с многофункциональными строениями, различным оборудованием. В строениях находятся токарный, кузнечный, деревообрабатывающий, столярный цехи. Имеется оборудование для производства тротуарной плитки, ремонта автотракторной техники и переработки древесины. Стоимость предприятия — 16,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают действующий завод, на котором производят бетонные смеси. Бизнес оценивается в восемь миллионов рублей и работает с 2008 года.