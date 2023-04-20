20 апреля 2023

В Пермском крае продают многофункциональное предприятие. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Предприятие оценивается владельцем в 16,5 млн рублей Фото:

В селе Елово (Пермский край) продают предприятие с многофункциональными цехами за 16,5 миллионов рублей. На территории находятся здания с токарным, кузнечным, деревообрабатывающим и другими цехами, говорится в объявлении на сайте Avito.

«Действующее предприятие с многофункциональными строениями, различным оборудованием. В строениях находятся токарный, кузнечный, деревообрабатывающий, столярный цехи. Имеется оборудование для производства тротуарной плитки, ремонта автотракторной техники и переработки древесины. Стоимость предприятия — 16,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают действующий завод, на котором производят бетонные смеси. Бизнес оценивается в восемь миллионов рублей и работает с 2008 года.

Предприятие продается за 16,5 млн рублей
Предприятие продается за 16,5 млн рублей

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В селе Елово (Пермский край) продают предприятие с многофункциональными цехами за 16,5 миллионов рублей. На территории находятся здания с токарным, кузнечным, деревообрабатывающим и другими цехами, говорится в объявлении на сайте Avito. «Действующее предприятие с многофункциональными строениями, различным оборудованием. В строениях находятся токарный, кузнечный, деревообрабатывающий, столярный цехи. Имеется оборудование для производства тротуарной плитки, ремонта автотракторной техники и переработки древесины. Стоимость предприятия — 16,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Перми продают действующий завод, на котором производят бетонные смеси. Бизнес оценивается в восемь миллионов рублей и работает с 2008 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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