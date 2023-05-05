На майских праздниках челябинцам предлагают посетить термы и батуты

Цены на посещение термального комплекса начинается с одной тысячи рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на праздниках с 6 по 9 мая жители могут отдохнуть в термальном комплексе и активно провести время в батутном центре. URA.RU сделало подборку цен на развлечения в длинные выходные.

Праздничные дни можно провести в термальном комплексе «Вода». Цена за вход начинается с 1 750 рублей за три часа с взрослого. Билет на пять часов — 2 150 рублей, тариф «безлимит» — 2 700 рублей. Самый дешевый тариф без банного комплекса стоит одну тысячу рублей на полтора часа для взрослого. СПА, питание и отель оплачиваются отдельно. За сутки в отеле придется отдать минимум 9 500 рублей. В стоимость номера входит завтрак, бассейны и банный комплекс.

Любители активного отдыха могут посетить батутный центр «Гудзон» в торгово-развлекательном центре «ГагаринПарк». С 6 по 9 мая там будет действовать прайс выходного дня: 300 рублей за полчаса, 450 — за час, 600 — за два часа, одна тысяча — за тариф «безлимит». Компания из 10-20 человек может арендовать на час весь зал за 4 500 рублей.

В выходные можно стать ближе к дикой природе — сходить в челябинский зоопарк. Входной билет для детей от пяти до 11 лет стоит 150 рублей, для детей от 12 лет и взрослых — 300 рублей. Отдельно можно купить экскурсии или квесты для группы от десяти человек по 50 рублей с каждого. Билет в контактный зоопарк стоит 80 рублей.

В кинотеатрах покажут два новых российских фильма. «Юра дворник» — комедия про фотографа, который сделал дворника звездой социальных сетей. В преддверии Дня Победы на экраны выйдет кино про события Великой Отечественной войны. Фильм «Помилование» режиссера Айнура Аскарова снят по одноименной повести Мустая Карима. Обе ленты можно посмотреть по «Пушкинской карте».