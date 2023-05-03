03 мая 2023

Челябинское варенье из кислицы признали гастробрендом РФ

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Ярмарка выходного дня на Площади 1905 года. Екатеринбург , варенье
Попробовать варенье из кислицы позвал туристов сервис продажи билетов Фото:

Челябинское варенье из кислицы признали гастрономическим брендом России. Пресс-служба сервиса «TуTу.ру» рассказала путешественникам ради чего можно отправиться в регион.

«В Челябинской области знают, что приготовить из дикого растения кислица. Например, кисло-сладкое варенье», — отметили в сервисе продажи билетов.

В «TуTу.ру» добавили, что кроме варенья, в регионе из кислицы делают настои и пирожки с начинкой. Путешественникам сообщили о научном названии растения «Горец альпийский». Специалисты уточнили, что растение способно утолить жажду и при этом содержит витамины с полезными веществами.

Кислицу считают локальным брендом горнозаводского края области. Сбор начинается в конце мая и продолжается до середины июня. В Сатке проводят фестиваль, посвященный продуктам из кислицы.

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Челябинское варенье из кислицы признали гастрономическим брендом России. Пресс-служба сервиса «TуTу.ру» рассказала путешественникам ради чего можно отправиться в регион. «В Челябинской области знают, что приготовить из дикого растения кислица. Например, кисло-сладкое варенье», — отметили в сервисе продажи билетов. В «TуTу.ру» добавили, что кроме варенья, в регионе из кислицы делают настои и пирожки с начинкой. Путешественникам сообщили о научном названии растения «Горец альпийский». Специалисты уточнили, что растение способно утолить жажду и при этом содержит витамины с полезными веществами. Кислицу считают локальным брендом горнозаводского края области. Сбор начинается в конце мая и продолжается до середины июня. В Сатке проводят фестиваль, посвященный продуктам из кислицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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