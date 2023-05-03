Челябинское варенье из кислицы признали гастробрендом РФ

Челябинское варенье из кислицы признали гастрономическим брендом России. Пресс-служба сервиса «TуTу.ру» рассказала путешественникам ради чего можно отправиться в регион.
«В Челябинской области знают, что приготовить из дикого растения кислица. Например, кисло-сладкое варенье», — отметили в сервисе продажи билетов.
В «TуTу.ру» добавили, что кроме варенья, в регионе из кислицы делают настои и пирожки с начинкой. Путешественникам сообщили о научном названии растения «Горец альпийский». Специалисты уточнили, что растение способно утолить жажду и при этом содержит витамины с полезными веществами.
Кислицу считают локальным брендом горнозаводского края области. Сбор начинается в конце мая и продолжается до середины июня. В Сатке проводят фестиваль, посвященный продуктам из кислицы.
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