Челябинское варенье из кислицы признали гастробрендом РФ

04 мая 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Попробовать варенье из кислицы позвал туристов сервис продажи билетов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Челябинское варенье из кислицы признали гастрономическим брендом России. Пресс-служба сервиса «TуTу.ру» рассказала путешественникам ради чего можно отправиться в регион. «В Челябинской области знают, что приготовить из дикого растения кислица. Например, кисло-сладкое варенье», — отметили в сервисе продажи билетов. В «TуTу.ру» добавили, что кроме варенья, в регионе из кислицы делают настои и пирожки с начинкой. Путешественникам сообщили о научном названии растения «Горец альпийский». Специалисты уточнили, что растение способно утолить жажду и при этом содержит витамины с полезными веществами. Кислицу считают локальным брендом горнозаводского края области. Сбор начинается в конце мая и продолжается до середины июня. В Сатке проводят фестиваль, посвященный продуктам из кислицы.

Челябинское варенье из кислицы признали гастрономическим брендом России. Пресс-служба сервиса «TуTу.ру» рассказала путешественникам ради чего можно отправиться в регион. «В Челябинской области знают, что приготовить из дикого растения кислица. Например, кисло-сладкое варенье», — отметили в сервисе продажи билетов. В «TуTу.ру» добавили, что кроме варенья, в регионе из кислицы делают настои и пирожки с начинкой. Путешественникам сообщили о научном названии растения «Горец альпийский». Специалисты уточнили, что растение способно утолить жажду и при этом содержит витамины с полезными веществами. Кислицу считают локальным брендом горнозаводского края области. Сбор начинается в конце мая и продолжается до середины июня. В Сатке проводят фестиваль, посвященный продуктам из кислицы.