На даче мечты челябинцы хотят иметь мангальную зону с баней

Большинство челябинцев не представляют дачу без готовки шашлыка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска в ходе опроса высказались в пользу мангальной зоны и бани на своей даче мечты. Как рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги», дачный участок имеется у 61% южноуральцев.

«На идеальной, по мнению жителей Челябинска, даче обязательно должно быть пространство для барбекю. Данный пункт отметили 76% опрошенных. Для 81% респондентов важно наличие на дачном участке своей бани или сауны», — сообщили в «Авито.Услугах».

Возможность разбить на участке сад и клумбы с цветами привлекла 62% жителей региона. Столько же челябинцев выступили за наличие огорода с грядками. Многим важно наличие поблизости леса (50%) или водоема (46%) и бассейна на личном участке (32%).

Согласно данным опроса, больше половины, а именно 51%, летом на даче бывают каждые выходные. Еще 12% респондентов проводят за городом все теплые месяцы. Примерно столько же приезжают лишь раз в месяц. И только 2% живут на даче круглый год.

В возрасте до 44 лет залогом успешного времяпрепровождения на садовом участке выступают шашлыки. В этой возрастной группе за блюдо проголосовало почти 80% жителей. Другими любимыми видами отдыха являются посиделки с друзьями и родственниками (56%), рыбалка или поход в лес за ягодами и грибами (49%). Для 51% опрошенных сад невозможно представить без физической работы, связанной с возделыванием огорода и ремонта с благоустройством участка.