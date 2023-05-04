На даче мечты челябинцы хотят иметь мангальную зону с баней

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Агро 2014. Еда. Челябинск, шашлык, мангал
Большинство челябинцев не представляют дачу без готовки шашлыка Фото:

Жители Челябинска в ходе опроса высказались в пользу мангальной зоны и бани на своей даче мечты. Как рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги», дачный участок имеется у 61% южноуральцев.

«На идеальной, по мнению жителей Челябинска, даче обязательно должно быть пространство для барбекю. Данный пункт отметили 76% опрошенных. Для 81% респондентов важно наличие на дачном участке своей бани или сауны», — сообщили в «Авито.Услугах».

Возможность разбить на участке сад и клумбы с цветами привлекла 62% жителей региона. Столько же челябинцев выступили за наличие огорода с грядками. Многим важно наличие поблизости леса (50%) или водоема (46%) и бассейна на личном участке (32%).

Согласно данным опроса, больше половины, а именно 51%, летом на даче бывают каждые выходные. Еще 12% респондентов проводят за городом все теплые месяцы. Примерно столько же приезжают лишь раз в месяц. И только 2% живут на даче круглый год.

В возрасте до 44 лет залогом успешного времяпрепровождения на садовом участке выступают шашлыки. В этой возрастной группе за блюдо проголосовало почти 80% жителей. Другими любимыми видами отдыха являются посиделки с друзьями и родственниками (56%), рыбалка или поход в лес за ягодами и грибами (49%). Для 51% опрошенных сад невозможно представить без физической работы, связанной с возделыванием огорода и ремонта с благоустройством участка.

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Жители Челябинска в ходе опроса высказались в пользу мангальной зоны и бани на своей даче мечты. Как рассказали в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги», дачный участок имеется у 61% южноуральцев. «На идеальной, по мнению жителей Челябинска, даче обязательно должно быть пространство для барбекю. Данный пункт отметили 76% опрошенных. Для 81% респондентов важно наличие на дачном участке своей бани или сауны», — сообщили в «Авито.Услугах». Возможность разбить на участке сад и клумбы с цветами привлекла 62% жителей региона. Столько же челябинцев выступили за наличие огорода с грядками. Многим важно наличие поблизости леса (50%) или водоема (46%) и бассейна на личном участке (32%). Согласно данным опроса, больше половины, а именно 51%, летом на даче бывают каждые выходные. Еще 12% респондентов проводят за городом все теплые месяцы. Примерно столько же приезжают лишь раз в месяц. И только 2% живут на даче круглый год. В возрасте до 44 лет залогом успешного времяпрепровождения на садовом участке выступают шашлыки. В этой возрастной группе за блюдо проголосовало почти 80% жителей. Другими любимыми видами отдыха являются посиделки с друзьями и родственниками (56%), рыбалка или поход в лес за ягодами и грибами (49%). Для 51% опрошенных сад невозможно представить без физической работы, связанной с возделыванием огорода и ремонта с благоустройством участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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