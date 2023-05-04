Больше половины челябинок встречались с мужчинами из-за красивых ухаживаний

SOKOLOV: 55% челябинок соглашались на отношения из-за подарков и комплиментов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ювелиры Екатеринбурга. Игорь Рычков, ювелирные изделия, кольца, рычков игорь, украшения
Треть опрошенных мужчин убеждала подарками и комплиментами женщин встречаться Фото:

Больше половины жительниц Челябинска начинали отношения с мужчиной потому, что он красиво ухаживал, дарил подарки и делал комплименты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV, который совместно с приложением для знакомств Mamba провел исследование.

«Каждая вторая жительница Челябинска начинала встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, одаривал подарками и комплиментами (55%). 31% мужчин признались, что использовали этот метод, а 7% так поступают регулярно. По мнению 69% жителей, подарки — важный показатель отношения человека. Причем так считают 77% женщин и всего 36% мужчин», — уточнили в SOKOLOV.

Исследование аналитического центра SOKOLOV показало, что 73% мужчин дарят подарки, не ожидая ничего взамен, 20% ожидают в некоторых случаях, 7% ожидают каждый раз. 22% женщин готовы принять дорогой подарок от мужчины вне отношений, 25% не станут принимать, так как почувствуют себя должной, 40% ничего не примут.

Больше половины челябинок считают, что подарки от мужчины должны быть чаще и дороже (56%). Так же считает 26% мужчин. За соразмерные подарки проголосовали 44% женщин и 68% мужчин. Подарки стоимостью до трех тысяч рублей готовы подарить 46% опрошенных, до пяти тысяч — 17%.

Мужчины чаще всего в подарок выбирают цветы (68%), сладости (34%), ювелирные украшения (32%), парфюм (22%) и технику (10%). Опрошенные женщины предпочитают получать цветы (60%), путешествия (48%), ювелирные изделия (47%), парфюм (32%) и сертификаты на спа-услуги (16%).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше половины жительниц Челябинска начинали отношения с мужчиной потому, что он красиво ухаживал, дарил подарки и делал комплименты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV, который совместно с приложением для знакомств Mamba провел исследование. «Каждая вторая жительница Челябинска начинала встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, одаривал подарками и комплиментами (55%). 31% мужчин признались, что использовали этот метод, а 7% так поступают регулярно. По мнению 69% жителей, подарки — важный показатель отношения человека. Причем так считают 77% женщин и всего 36% мужчин», — уточнили в SOKOLOV. Исследование аналитического центра SOKOLOV показало, что 73% мужчин дарят подарки, не ожидая ничего взамен, 20% ожидают в некоторых случаях, 7% ожидают каждый раз. 22% женщин готовы принять дорогой подарок от мужчины вне отношений, 25% не станут принимать, так как почувствуют себя должной, 40% ничего не примут. Больше половины челябинок считают, что подарки от мужчины должны быть чаще и дороже (56%). Так же считает 26% мужчин. За соразмерные подарки проголосовали 44% женщин и 68% мужчин. Подарки стоимостью до трех тысяч рублей готовы подарить 46% опрошенных, до пяти тысяч — 17%. Мужчины чаще всего в подарок выбирают цветы (68%), сладости (34%), ювелирные украшения (32%), парфюм (22%) и технику (10%). Опрошенные женщины предпочитают получать цветы (60%), путешествия (48%), ювелирные изделия (47%), парфюм (32%) и сертификаты на спа-услуги (16%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...