03 мая 2023

В Сургуте на 9 мая перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган, площадь ленина, стоп, дпс, запрещающий знак, гаи, жезл дпс, ограничение парковки
Проезд по Гагарина будет перекрыт до 13:00 Фото:

В Сургуте (ХМАО) на 9 мая на несколько часов перекроют движение по улице Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«9 мая 2023 года в городе Сургуте будет осуществлено перекрытие движения автотранспорта с 09:00 до 13:00 часов по улице Гагарина. Движение остановят от перекрестка улиц Энгельса и Республики до проезда между жилыми домами № 26 и № 24 по улице Гагарина», — сообщили в мэрии.

Приостановка движения будет связана с проведениями праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра на Мемориале Славы планируется возложение цветов к Вечному огню.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 9 мая отменили массовые мероприятия. Мэрия сообщила, что это решение регионального правительства.

Фото:

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В Сургуте (ХМАО) на 9 мая на несколько часов перекроют движение по улице Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «9 мая 2023 года в городе Сургуте будет осуществлено перекрытие движения автотранспорта с 09:00 до 13:00 часов по улице Гагарина. Движение остановят от перекрестка улиц Энгельса и Республики до проезда между жилыми домами № 26 и № 24 по улице Гагарина», — сообщили в мэрии. Приостановка движения будет связана с проведениями праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра на Мемориале Славы планируется возложение цветов к Вечному огню. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 9 мая отменили массовые мероприятия. Мэрия сообщила, что это решение регионального правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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