В Сургуте на 9 мая перекроют движение

В Сургуте (ХМАО) на 9 мая на несколько часов перекроют движение по улице Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«9 мая 2023 года в городе Сургуте будет осуществлено перекрытие движения автотранспорта с 09:00 до 13:00 часов по улице Гагарина. Движение остановят от перекрестка улиц Энгельса и Республики до проезда между жилыми домами № 26 и № 24 по улице Гагарина», — сообщили в мэрии.
Приостановка движения будет связана с проведениями праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра на Мемориале Славы планируется возложение цветов к Вечному огню.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 9 мая отменили массовые мероприятия. Мэрия сообщила, что это решение регионального правительства.
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