В Свердловской области продают гостиницу в византийском стиле с огромным крестом. Фото

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Продавец гостиницы утверждает, что потратил на строительство больше средств, чем требует при продаже (архивное фото) Фото:

В Свердловской области выставили на продажу шестиэтажную гостиницу, которая выполнена в византийском стиле с крестом и находится недалеко от села Балтым. Здание готовы отдать за 25 млн рублей, говорится в объявлении на «Авито Недвижимость».

«Само здание разделено на две смысловые части: ближе к дороге — проведение фуршетов и мероприятий для гостей комплекса; подальше от дороги — номерной фонд», — говорится в объявлении. С 1 по 4 этаж покупателя ждет ресторан, кухня, банкетный зал, комнаты персонала и подсобные помещения, с 5 по 6 этаж — под SPA-процедуры.

Как заявляют продавцы, покупка данного здания обойдется дешевле стоимости строительства. Здание полностью закончено, а внутри есть подготовка под отделку, заведены все коммуникации, объект охраняется. Потенциальным покупателям помещение покажут дважды — 6 и 8 мая.

«Здание видно со всех сторон. Не надо искать ни в каких „пикулях“ и по указателям. Рекламирует само себя и днем, и ночью. Проезжий трафик машин — мечта для любого бизнеса», — указано в объявлении. Рядом с гостиницей находятся популярные у свердловчан пляжи — GREENPARK и «Огонь», а возле гостиницы проходит трасса, которая соединяет два выезда в Екатеринбург.

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В Свердловской области выставили на продажу шестиэтажную гостиницу, которая выполнена в византийском стиле с крестом и находится недалеко от села Балтым. Здание готовы отдать за 25 млн рублей, говорится в объявлении на «Авито Недвижимость». «Само здание разделено на две смысловые части: ближе к дороге — проведение фуршетов и мероприятий для гостей комплекса; подальше от дороги — номерной фонд», — говорится в объявлении. С 1 по 4 этаж покупателя ждет ресторан, кухня, банкетный зал, комнаты персонала и подсобные помещения, с 5 по 6 этаж — под SPA-процедуры. Как заявляют продавцы, покупка данного здания обойдется дешевле стоимости строительства. Здание полностью закончено, а внутри есть подготовка под отделку, заведены все коммуникации, объект охраняется. Потенциальным покупателям помещение покажут дважды — 6 и 8 мая. «Здание видно со всех сторон. Не надо искать ни в каких „пикулях“ и по указателям. Рекламирует само себя и днем, и ночью. Проезжий трафик машин — мечта для любого бизнеса», — указано в объявлении. Рядом с гостиницей находятся популярные у свердловчан пляжи — GREENPARK и «Огонь», а возле гостиницы проходит трасса, которая соединяет два выезда в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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