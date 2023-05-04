04 мая 2023

В Екатеринбурге открылся первый аналог Pull&Bear. Фото

В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» открылся Dub
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые вывески магазинов группы Inditex в тц Гринвич. Екатеринбург, dub
Новый магазин Dub уже ждет покупателей в «Меге» Фото:

В Екатеринбург вернулся магазин Pull & Bear под новым брендом Dub. Об этом сообщают представители ТРЦ «Мега» и «Гринвич», где и появилась первая точка продаж.

«Сегодня в 10:00 открыл свои двери Dub. Приезжай за покупками», — указано в социальных сетях «Меги».

В начале апреля стало известно, что магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub. Купить товар жители города смогут в ТРЦ «Гринвич», «Мега» и VEER MALL. Компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.

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Футболки можно приобрести за 1 299 рублей, платья и худи — около 3000 рублей, рубашки — 2000 рублей
Футболки можно приобрести за 1 299 рублей, платья и худи — около 3000 рублей, рубашки — 2000 рублей
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В Екатеринбург вернулся магазин Pull & Bear под новым брендом Dub. Об этом сообщают представители ТРЦ «Мега» и «Гринвич», где и появилась первая точка продаж. «Сегодня в 10:00 открыл свои двери Dub. Приезжай за покупками», — указано в социальных сетях «Меги». В начале апреля стало известно, что магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub. Купить товар жители города смогут в ТРЦ «Гринвич», «Мега» и VEER MALL. Компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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