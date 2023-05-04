В Екатеринбург вернулся магазин Pull & Bear под новым брендом Dub. Об этом сообщают представители ТРЦ «Мега» и «Гринвич», где и появилась первая точка продаж.
«Сегодня в 10:00 открыл свои двери Dub. Приезжай за покупками», — указано в социальных сетях «Меги».
В начале апреля стало известно, что магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub. Купить товар жители города смогут в ТРЦ «Гринвич», «Мега» и VEER MALL. Компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.
Фото: представители ТРЦ «Мега»
Футболки можно приобрести за 1 299 рублей, платья и худи — около 3000 рублей, рубашки — 2000 рублей
В Екатеринбург вернулся магазин Pull & Bear под новым брендом Dub. Об этом сообщают представители ТРЦ «Мега» и «Гринвич», где и появилась первая точка продаж. «Сегодня в 10:00 открыл свои двери Dub. Приезжай за покупками», — указано в социальных сетях «Меги». В начале апреля стало известно, что магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub. Купить товар жители города смогут в ТРЦ «Гринвич», «Мега» и VEER MALL. Компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.