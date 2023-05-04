В Пермском крае началось расширение трассы Пермь-Березники

05 мая 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Четыре участка дороги станут шире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Расширение трассы Пермь-Березники началось на четырех участках автомобильной дороги. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос. «Четыре участка трассы Пермь-Березники будут расширены. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос», — пишет портал «В Курсе» со ссылкой на министерство строительства Пермского края. Расширение коснется трех участков в Добрянском районе и одного участка в районе Березников. Их общая протяженность составляет почти пять километров. Деньги на строительство выделены из регионального бюджета.

Расширение трассы Пермь-Березники началось на четырех участках автомобильной дороги. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос. «Четыре участка трассы Пермь-Березники будут расширены. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос», — пишет портал «В Курсе» со ссылкой на министерство строительства Пермского края. Расширение коснется трех участков в Добрянском районе и одного участка в районе Березников. Их общая протяженность составляет почти пять километров. Деньги на строительство выделены из регионального бюджета.