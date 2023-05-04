04 мая 2023

В Пермском крае началось расширение трассы Пермь-Березники

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Виды Челябинской области, природа урала, трасса, дорога, осень, путешествие
Четыре участка дороги станут шире Фото:

Расширение трассы Пермь-Березники началось на четырех участках автомобильной дороги. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос.

«Четыре участка трассы Пермь-Березники будут расширены. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос», — пишет портал «В Курсе» со ссылкой на министерство строительства Пермского края.

Расширение коснется трех участков в Добрянском районе и одного участка в районе Березников. Их общая протяженность составляет почти пять километров. Деньги на строительство выделены из регионального бюджета.

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Расширение трассы Пермь-Березники началось на четырех участках автомобильной дороги. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос. «Четыре участка трассы Пермь-Березники будут расширены. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос», — пишет портал «В Курсе» со ссылкой на министерство строительства Пермского края. Расширение коснется трех участков в Добрянском районе и одного участка в районе Березников. Их общая протяженность составляет почти пять километров. Деньги на строительство выделены из регионального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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