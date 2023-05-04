В Пермском крае началось расширение трассы Пермь-Березники

Четыре участка дороги станут шире
Расширение трассы Пермь-Березники началось на четырех участках автомобильной дороги. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос.
«Четыре участка трассы Пермь-Березники будут расширены. Подрядчик приступил к работам по строительству дополнительных полос», — пишет портал «В Курсе» со ссылкой на министерство строительства Пермского края.
Расширение коснется трех участков в Добрянском районе и одного участка в районе Березников. Их общая протяженность составляет почти пять километров. Деньги на строительство выделены из регионального бюджета.
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