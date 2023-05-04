Движение по улицам Нижневартовска ограничат с 10 до 17 часов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В День Победы в Нижневартовске (ХМАО) перекроют три участка дорог. Telegram-канал «Нижневартовск| Официально» сообщает, что движение будет ограничено с 10 до 17 часов.

«В связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню Победы, будет введено временное ограничение движения автотранспорта. 9 мая с 10 часов до 17 часов будут перекрыты участки дорог по проспекту Победы (в створе улиц Омской и Пикмана), по улице Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля), по улице 60 лет Октября (в створе улиц Менделеева и Нефтяников)», — указано в публикации.

9 мая в Нижневартовске также изменятся маршруты движения общественного транспорта. О том, как будут ездить автобусы, сообщат позже.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в День Победы с 9 до 13 часов перекроют движение по улице Гагарина. Приостановка движения связана с проведениями праздничных мероприятий.