04 мая 2023

В Нижневартовске перекроют дороги 9 мая. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, машина дпс, гибдд
Движение по улицам Нижневартовска ограничат с 10 до 17 часов Фото:

В День Победы в Нижневартовске (ХМАО) перекроют три участка дорог. Telegram-канал «Нижневартовск| Официально» сообщает, что движение будет ограничено с 10 до 17 часов.

«В связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню Победы, будет введено временное ограничение движения автотранспорта. 9 мая с 10 часов до 17 часов будут перекрыты участки дорог по проспекту Победы (в створе улиц Омской и Пикмана), по улице Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля), по улице 60 лет Октября (в створе улиц Менделеева и Нефтяников)», — указано в публикации.

9 мая в Нижневартовске также изменятся маршруты движения общественного транспорта. О том, как будут ездить автобусы, сообщат позже.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в День Победы с 9 до 13 часов перекроют движение по улице Гагарина. Приостановка движения связана с проведениями праздничных мероприятий.

Перекрытие дорог в Нижневартовске 9 мая 2023 года
Перекрытие дорог в Нижневартовске 9 мая 2023 года
Фото:

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В День Победы в Нижневартовске (ХМАО) перекроют три участка дорог. Telegram-канал «Нижневартовск| Официально» сообщает, что движение будет ограничено с 10 до 17 часов. «В связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню Победы, будет введено временное ограничение движения автотранспорта. 9 мая с 10 часов до 17 часов будут перекрыты участки дорог по проспекту Победы (в створе улиц Омской и Пикмана), по улице Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля), по улице 60 лет Октября (в створе улиц Менделеева и Нефтяников)», — указано в публикации. 9 мая в Нижневартовске также изменятся маршруты движения общественного транспорта. О том, как будут ездить автобусы, сообщат позже. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в День Победы с 9 до 13 часов перекроют движение по улице Гагарина. Приостановка движения связана с проведениями праздничных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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