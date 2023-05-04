04 мая 2023

Тело пермячки нашли под окнами дома в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным женщина упала с высоты Фото:

Тело погибшей пермячки было обнаружено во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге утром 5 мая. По предварительным данным, она упала с высоты.

«Тело погибшей женщины было обнаружено в Санкт-Петербурге на ул. Маршала Жукова утром 5 мая. По предварительным данным погибшая приехала из Пермского края и не являлась жительницей Северной столицы», — сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным женщина упала с балкона девятого этажа. От полученных травм пермячка скончалась на месте.

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Тело погибшей пермячки было обнаружено во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге утром 5 мая. По предварительным данным, она упала с высоты. «Тело погибшей женщины было обнаружено в Санкт-Петербурге на ул. Маршала Жукова утром 5 мая. По предварительным данным погибшая приехала из Пермского края и не являлась жительницей Северной столицы», — сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на свои источники. По предварительным данным женщина упала с балкона девятого этажа. От полученных травм пермячка скончалась на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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