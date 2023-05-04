Тело пермячки нашли под окнами дома в Петербурге

05 мая 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

По предварительным данным женщина упала с высоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тело погибшей пермячки было обнаружено во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге утром 5 мая. По предварительным данным, она упала с высоты. «Тело погибшей женщины было обнаружено в Санкт-Петербурге на ул. Маршала Жукова утром 5 мая. По предварительным данным погибшая приехала из Пермского края и не являлась жительницей Северной столицы», — сообщает издание « Невские новости » со ссылкой на свои источники. По предварительным данным женщина упала с балкона девятого этажа. От полученных травм пермячка скончалась на месте.

Тело погибшей пермячки было обнаружено во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге утром 5 мая. По предварительным данным, она упала с высоты. «Тело погибшей женщины было обнаружено в Санкт-Петербурге на ул. Маршала Жукова утром 5 мая. По предварительным данным погибшая приехала из Пермского края и не являлась жительницей Северной столицы», — сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на свои источники. По предварительным данным женщина упала с балкона девятого этажа. От полученных травм пермячка скончалась на месте.