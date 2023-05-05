В Академическом районе Екатеринбурга мужчина выпал из окна

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Набережная в Преображенском парке в микрорайоне Академический. Екатеринбург, академический район, недвижимость, жилой комплекс, новостройки, преображенский парк
Мужчина выпал из окна дома на улице Краснолесья, 16/2 Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга из дома на улице Краснолесья, 16/2 мужчина выпал из окна шестого этажа. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Мужчина выпал из окна. После падения он скончался на месте», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там от комментариев отказались.

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В Академическом районе Екатеринбурга из дома на улице Краснолесья, 16/2 мужчина выпал из окна шестого этажа. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Мужчина выпал из окна. После падения он скончался на месте», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там от комментариев отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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