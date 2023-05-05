В Академическом районе Екатеринбурга мужчина выпал из окна

Мужчина выпал из окна дома на улице Краснолесья, 16/2
В Академическом районе Екатеринбурга из дома на улице Краснолесья, 16/2 мужчина выпал из окна шестого этажа. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Мужчина выпал из окна. После падения он скончался на месте», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там от комментариев отказались.
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