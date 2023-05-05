Площадь пожара составила 225 квадратных метров
В Березовском (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 225 квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 225 квадратных метров горит кровля двухэтажного жилого дома. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек, в результате пожара никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кровля дома загорелась вечером 5 мая на улице Загвоздкина. На месте пожара работали 20 огнеборцев и четыре пожарные машины. Видео с места пожара появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!