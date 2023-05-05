В свердловском городе крупный пожар охватил жилой дом. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Площадь пожара составила 225 квадратных метров Фото:

В Березовском (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 225 квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 225 квадратных метров горит кровля двухэтажного жилого дома. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек, в результате пожара никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кровля дома загорелась вечером 5 мая на улице Загвоздкина. На месте пожара работали 20 огнеборцев и четыре пожарные машины. Видео с места пожара появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

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В Березовском (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 225 квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 225 квадратных метров горит кровля двухэтажного жилого дома. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек, в результате пожара никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кровля дома загорелась вечером 5 мая на улице Загвоздкина. На месте пожара работали 20 огнеборцев и четыре пожарные машины. Видео с места пожара появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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