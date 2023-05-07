У самолета авиакомпании Utair в полете лопнуло лобовое стекло

У самолета авиакомпании Utair, совершавшего авиарейс Москва — Грозный, в полете лопнуло лобовое стекло. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT».
«При выполнении полета воздушного судна на высоте 6400 метров экипаж воздушного судна доложил о лопнувшем лобовом стекле. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета (Внуково)», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Происшествие произошло 7 мая в 10 часов 30 минут. Чрезвычайной ситуации не объявлялась, посадка самолета прошла в штатном режиме.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой сообщить о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.
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