У самолета авиакомпании Utair в полете лопнуло лобовое стекло

08 мая 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Самолет Utair вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего в полете лобового стекла Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU У самолета авиакомпании Utair, совершавшего авиарейс Москва — Грозный, в полете лопнуло лобовое стекло. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT». «При выполнении полета воздушного судна на высоте 6400 метров экипаж воздушного судна доложил о лопнувшем лобовом стекле. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета (Внуково)», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Происшествие произошло 7 мая в 10 часов 30 минут. Чрезвычайной ситуации не объявлялась, посадка самолета прошла в штатном режиме. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой сообщить о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.

У самолета авиакомпании Utair, совершавшего авиарейс Москва — Грозный, в полете лопнуло лобовое стекло. О происшествии сообщает «AVIAINCIDENT». «При выполнении полета воздушного судна на высоте 6400 метров экипаж воздушного судна доложил о лопнувшем лобовом стекле. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета (Внуково)», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Происшествие произошло 7 мая в 10 часов 30 минут. Чрезвычайной ситуации не объявлялась, посадка самолета прошла в штатном режиме. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой сообщить о состоянии воздушного судна. На момент публикации новости ответ не получен.