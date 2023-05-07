07 мая 2023

В Челябинской области установили памятный обелиск советскому солдату. Фото

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Памятник солдату появился в Варне Фото:

В Челябинской области появился новый памятник советскому солдату. Его установили в Варне, сообщили в ГКУ региона.

«Коллектив ГКУ Челябинской области во главе с Дмитрием Агеевым совместно с Челябинским региональным отделением военно-исторического общества 8 мая установили памятник солдату. В Варне в годы Великой Отечественной войны действовал военный госпиталь, где от полученных на фронте ран умер только один военнослужащий — рядовой Шестого стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Никитин Андрей Андреевич», — сообщили в ведомстве.

Памятник Никитину установлен на площадке, где раньше хоронили советских воинов. На открытие мемориала присутствовали местные жители.

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В Челябинской области появился новый памятник советскому солдату. Его установили в Варне, сообщили в ГКУ региона. «Коллектив ГКУ Челябинской области во главе с Дмитрием Агеевым совместно с Челябинским региональным отделением военно-исторического общества 8 мая установили памятник солдату. В Варне в годы Великой Отечественной войны действовал военный госпиталь, где от полученных на фронте ран умер только один военнослужащий — рядовой Шестого стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Никитин Андрей Андреевич», — сообщили в ведомстве. Памятник Никитину установлен на площадке, где раньше хоронили советских воинов. На открытие мемориала присутствовали местные жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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