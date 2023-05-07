В Челябинской области установили памятный обелиск советскому солдату. Фото

08 мая 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Памятник солдату появился в Варне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области появился новый памятник советскому солдату. Его установили в Варне, сообщили в ГКУ региона. «Коллектив ГКУ Челябинской области во главе с Дмитрием Агеевым совместно с Челябинским региональным отделением военно-исторического общества 8 мая установили памятник солдату. В Варне в годы Великой Отечественной войны действовал военный госпиталь, где от полученных на фронте ран умер только один военнослужащий — рядовой Шестого стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Никитин Андрей Андреевич», — сообщили в ведомстве. Памятник Никитину установлен на площадке, где раньше хоронили советских воинов. На открытие мемориала присутствовали местные жители. ГКУ Челябинской области

В Челябинской области появился новый памятник советскому солдату. Его установили в Варне, сообщили в ГКУ региона. «Коллектив ГКУ Челябинской области во главе с Дмитрием Агеевым совместно с Челябинским региональным отделением военно-исторического общества 8 мая установили памятник солдату. В Варне в годы Великой Отечественной войны действовал военный госпиталь, где от полученных на фронте ран умер только один военнослужащий — рядовой Шестого стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Никитин Андрей Андреевич», — сообщили в ведомстве. Памятник Никитину установлен на площадке, где раньше хоронили советских воинов. На открытие мемориала присутствовали местные жители.