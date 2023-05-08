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Пермское управление гражданской защиты закупает шампуры для шашлыка

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль шашлыка. Магнитогорск, продукты, шашлык, мангал, шампур, готовка, еда, мясо
Всего учреждение намерено приобрести 70 шапуров Фото:

Пермское государственное казенное учреждение (ГКУ) «Гражданская защита» решило закупить наградные шампуры. По информации СМИ, стоимость покупки шампуров учреждение оценило в 83 тысячи рублей.

«От поставщика требуется 70 шампуров длиной не менее 450 мм. У изделий обязательно должна быть деревянная ручка и плоское металлическое лезвие. Стоимость наградного комплекта — 82,6 тысячи рублей», — пишет 59.RU. Срок подачи заявок завершится 15 мая. Поставку шампуров исполнитель должен осуществить не позднее 31 мая.

В марте ГКУ «Гражданская защита» объявило о вакансиях на должность специалистов, которые, помимо прочего, будут отвечать за мобилизационную подготовку. Также сотрудникам учреждения предстоит прогнозировать возможное возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Пермское государственное казенное учреждение (ГКУ) «Гражданская защита» решило закупить наградные шампуры. По информации СМИ, стоимость покупки шампуров учреждение оценило в 83 тысячи рублей. «От поставщика требуется 70 шампуров длиной не менее 450 мм. У изделий обязательно должна быть деревянная ручка и плоское металлическое лезвие. Стоимость наградного комплекта — 82,6 тысячи рублей», — пишет 59.RU. Срок подачи заявок завершится 15 мая. Поставку шампуров исполнитель должен осуществить не позднее 31 мая. В марте ГКУ «Гражданская защита» объявило о вакансиях на должность специалистов, которые, помимо прочего, будут отвечать за мобилизационную подготовку. Также сотрудникам учреждения предстоит прогнозировать возможное возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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