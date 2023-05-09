09 мая 2023
08 мая 2023

Первый рейс Azur Air из Перми в Хургаду состоится 20 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Azur Air за шесть часов доставит из Перми в Хургаду Фото:

Компания Azur Air начинает полетную программу из Перми в Хургаду. Первый рейс состоится 20 мая, следует из данных аэропорта «Большое Савино».

«Вылет запланирован на 20 мая. Тип воздушного суда — Boeing 757», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на воздушную гавань Перми. Лететь придется почти шесть часов.

Сообщается, что Azur Air начнет летать из столицы Прикамья в Шарм-эль-Шейх. Но дата первого рейса пока не озвучена.

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Компания Azur Air начинает полетную программу из Перми в Хургаду. Первый рейс состоится 20 мая, следует из данных аэропорта «Большое Савино». «Вылет запланирован на 20 мая. Тип воздушного суда — Boeing 757», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на воздушную гавань Перми. Лететь придется почти шесть часов. Сообщается, что Azur Air начнет летать из столицы Прикамья в Шарм-эль-Шейх. Но дата первого рейса пока не озвучена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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