Первый рейс Azur Air из Перми в Хургаду состоится 20 мая

Azur Air за шесть часов доставит из Перми в Хургаду
Компания Azur Air начинает полетную программу из Перми в Хургаду. Первый рейс состоится 20 мая, следует из данных аэропорта «Большое Савино».
«Вылет запланирован на 20 мая. Тип воздушного суда — Boeing 757», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на воздушную гавань Перми. Лететь придется почти шесть часов.
Сообщается, что Azur Air начнет летать из столицы Прикамья в Шарм-эль-Шейх. Но дата первого рейса пока не озвучена.
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