В Челябинской области спасли студентку из Индии

10 мая 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Девушка повредила колено во время спуска с горы Иремель Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинские спасатели 8 мая оказали первую помощь 24-летней студентке из Индии. Девушка при спуске горы Иремель получила травму колена. Об сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. «Помощь спасателей Усть-Катавского отряда потребовалась 24-летней девушке из Индии. Студентка одного из вузов Уфы совершила восхождение на Иремель, но во время спуска повредила колено», — сообщили в ведомстве. Спасатели оказали студентке первую помощь, после чего помогли девушке преодолеть километровый участок горной тропы. Затем на квадроцикле эвакуировали пострадавшую до поселка Тюлюк и передали сотрудникам скорой помощи.

Челябинские спасатели 8 мая оказали первую помощь 24-летней студентке из Индии. Девушка при спуске горы Иремель получила травму колена. Об сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. «Помощь спасателей Усть-Катавского отряда потребовалась 24-летней девушке из Индии. Студентка одного из вузов Уфы совершила восхождение на Иремель, но во время спуска повредила колено», — сообщили в ведомстве. Спасатели оказали студентке первую помощь, после чего помогли девушке преодолеть километровый участок горной тропы. Затем на квадроцикле эвакуировали пострадавшую до поселка Тюлюк и передали сотрудникам скорой помощи.