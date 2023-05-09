09 мая 2023

В Челябинской области спасли студентку из Индии

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Девушка повредила колено во время спуска с горы Иремель Фото:

Челябинские спасатели 8 мая оказали первую помощь 24-летней студентке из Индии. Девушка при спуске горы Иремель получила травму колена. Об сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

«Помощь спасателей Усть-Катавского отряда потребовалась 24-летней девушке из Индии. Студентка одного из вузов Уфы совершила восхождение на Иремель, но во время спуска повредила колено», — сообщили в ведомстве.

Спасатели оказали студентке первую помощь, после чего помогли девушке преодолеть километровый участок горной тропы. Затем на квадроцикле эвакуировали пострадавшую до поселка Тюлюк и передали сотрудникам скорой помощи.

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Челябинские спасатели 8 мая оказали первую помощь 24-летней студентке из Индии. Девушка при спуске горы Иремель получила травму колена. Об сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. «Помощь спасателей Усть-Катавского отряда потребовалась 24-летней девушке из Индии. Студентка одного из вузов Уфы совершила восхождение на Иремель, но во время спуска повредила колено», — сообщили в ведомстве. Спасатели оказали студентке первую помощь, после чего помогли девушке преодолеть километровый участок горной тропы. Затем на квадроцикле эвакуировали пострадавшую до поселка Тюлюк и передали сотрудникам скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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