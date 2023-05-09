09 мая 2023

В Челябинске на два дня продлили режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске сохранятся до 11 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям советуют избегать нахождение на открытом воздухе Фото:

В Челябинске на два дня, до 11 мая, продлили режим «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях и смоге сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС).

«На территории Челябинска 10 мая с 15.00 до 11 мая 19.00 сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, а ночью инверсия», — заявили в ЕДДС.

В управлении Роспотребнадзора по области жителям с целью профилактики и сохранения советуют избегать нахождение на открытом воздухе и не открывать окна. Также в ведомстве рекомендуют отказаться от курения, ношения контактных линз и больше пить.

В Челябинске режим «черного неба» ввели 8 мая. Потом его продлили до 10 мая. В этот период предприятиям рекомендовали снизить объем выбросов.

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В Челябинске на два дня, до 11 мая, продлили режим «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях и смоге сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС). «На территории Челябинска 10 мая с 15.00 до 11 мая 19.00 сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, а ночью инверсия», — заявили в ЕДДС. В управлении Роспотребнадзора по области жителям с целью профилактики и сохранения советуют избегать нахождение на открытом воздухе и не открывать окна. Также в ведомстве рекомендуют отказаться от курения, ношения контактных линз и больше пить. В Челябинске режим «черного неба» ввели 8 мая. Потом его продлили до 10 мая. В этот период предприятиям рекомендовали снизить объем выбросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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