В Челябинске на два дня продлили режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске сохранятся до 11 мая

Жителям советуют избегать нахождение на открытом воздухе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на два дня, до 11 мая, продлили режим «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях и смоге сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС).

«На территории Челябинска 10 мая с 15.00 до 11 мая 19.00 сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, а ночью инверсия», — заявили в ЕДДС.

В управлении Роспотребнадзора по области жителям с целью профилактики и сохранения советуют избегать нахождение на открытом воздухе и не открывать окна. Также в ведомстве рекомендуют отказаться от курения, ношения контактных линз и больше пить.

В Челябинске режим «черного неба» ввели 8 мая. Потом его продлили до 10 мая. В этот период предприятиям рекомендовали снизить объем выбросов.