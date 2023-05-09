В Челябинске на два дня продлили режим «черного неба»

В Челябинске на два дня, до 11 мая, продлили режим «черного неба». О неблагоприятных метеоусловиях и смоге сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС).
«На территории Челябинска 10 мая с 15.00 до 11 мая 19.00 сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, а ночью инверсия», — заявили в ЕДДС.
В управлении Роспотребнадзора по области жителям с целью профилактики и сохранения советуют избегать нахождение на открытом воздухе и не открывать окна. Также в ведомстве рекомендуют отказаться от курения, ношения контактных линз и больше пить.
В Челябинске режим «черного неба» ввели 8 мая. Потом его продлили до 10 мая. В этот период предприятиям рекомендовали снизить объем выбросов.
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