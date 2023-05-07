07 мая 2023

В Челябинске объявлен режим «черного неба»

© Служба новостей «URA.RU»
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Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске сохранятся до 10 мая Фото:

В Челябинске до 10 мая объявлен режим «черного неба»: над городом зависнет смог. О неблагоприятных метеоусловиях сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС).

«По данным ЦГМС на территории города Челябинска с 05.00 часов 9 мая до 15.00 часов 10 мая ожидаются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления», — уточнили в ЕДДС — 112.

При неблагоприятных метеорологических условиях промышленные и автомобильные выбросы в городе накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах жилой застройки. В этот период предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, а горожанам не открывать окна и при возможности не выходить на улицу.

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В Челябинске до 10 мая объявлен режим «черного неба»: над городом зависнет смог. О неблагоприятных метеоусловиях сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС). «По данным ЦГМС на территории города Челябинска с 05.00 часов 9 мая до 15.00 часов 10 мая ожидаются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления», — уточнили в ЕДДС — 112. При неблагоприятных метеорологических условиях промышленные и автомобильные выбросы в городе накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах жилой застройки. В этот период предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, а горожанам не открывать окна и при возможности не выходить на улицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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