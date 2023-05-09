В Магнитогорске задержали поджигателя травы

10 мая 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Подозреваемый поджигал траву спичками в Левобережной части города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области задержали мужчину, который спичками поджигал сухую траву. Об этом URA.RU сообщили 10 мая в пресс-службе полиции города. «Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спичками поджигал сухую траву в Левобережной части города. Им оказался ранее не судимый магнитогорец 1983 года рождения. Проводится проверка», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники полиции отреагировали на информацию средств массовой информации и в социальных сетях о поджигателе сухой травы. Полицейские установили и опросили свидетели, изучили фотографии подозреваемого, установили личность гражданина и его место жительство.

В Магнитогорске Челябинской области задержали мужчину, который спичками поджигал сухую траву. Об этом URA.RU сообщили 10 мая в пресс-службе полиции города. «Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спичками поджигал сухую траву в Левобережной части города. Им оказался ранее не судимый магнитогорец 1983 года рождения. Проводится проверка», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники полиции отреагировали на информацию средств массовой информации и в социальных сетях о поджигателе сухой травы. Полицейские установили и опросили свидетели, изучили фотографии подозреваемого, установили личность гражданина и его место жительство.