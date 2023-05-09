09 мая 2023

В Магнитогорске задержали поджигателя травы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, дым, огонь, трава горит
Подозреваемый поджигал траву спичками в Левобережной части города Фото:

В Магнитогорске Челябинской области задержали мужчину, который спичками поджигал сухую траву. Об этом URA.RU сообщили 10 мая в пресс-службе полиции города.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спичками поджигал сухую траву в Левобережной части города. Им оказался ранее не судимый магнитогорец 1983 года рождения. Проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники полиции отреагировали на информацию средств массовой информации и в социальных сетях о поджигателе сухой травы. Полицейские установили и опросили свидетели, изучили фотографии подозреваемого, установили личность гражданина и его место жительство.

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В Магнитогорске Челябинской области задержали мужчину, который спичками поджигал сухую траву. Об этом URA.RU сообщили 10 мая в пресс-службе полиции города. «Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спичками поджигал сухую траву в Левобережной части города. Им оказался ранее не судимый магнитогорец 1983 года рождения. Проводится проверка», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники полиции отреагировали на информацию средств массовой информации и в социальных сетях о поджигателе сухой травы. Полицейские установили и опросили свидетели, изучили фотографии подозреваемого, установили личность гражданина и его место жительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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