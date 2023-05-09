09 мая 2023

В ДТП на трассе в ХМАО погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают экстренные службы (фото из архива) Фото:

На трассе между Лянтором и Рогожниковским месторождением в ХМАО в аварии погибли два человека. Об этом сообщается в соцсетях.

«На трассе Лянтор-Рогожниковское месторождение столкнулись трал и длинномер-бочка. Оба водителя погибли», — сообщает telegram-канал «Вестник».

Также отмечается, что в цистерне была легковоспламеняющаяся жидкость. После аварии автомобили загорелись. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Обновлено, 22:32. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о гибели водителей в результате столкновения автомобилей.

В погибли два человека
В погибли два человека

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На трассе между Лянтором и Рогожниковским месторождением в ХМАО в аварии погибли два человека. Об этом сообщается в соцсетях. «На трассе Лянтор-Рогожниковское месторождение столкнулись трал и длинномер-бочка. Оба водителя погибли», — сообщает telegram-канал «Вестник». Также отмечается, что в цистерне была легковоспламеняющаяся жидкость. После аварии автомобили загорелись. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Обновлено, 22:32. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о гибели водителей в результате столкновения автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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