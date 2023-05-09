На месте аварии работают экстренные службы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе между Лянтором и Рогожниковским месторождением в ХМАО в аварии погибли два человека. Об этом сообщается в соцсетях.

«На трассе Лянтор-Рогожниковское месторождение столкнулись трал и длинномер-бочка. Оба водителя погибли», — сообщает telegram-канал «Вестник».

Также отмечается, что в цистерне была легковоспламеняющаяся жидкость. После аварии автомобили загорелись. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Обновлено, 22:32. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили информацию о гибели водителей в результате столкновения автомобилей.