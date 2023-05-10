Администрация губернатора Пермского края усиливает влияние в регионе

Губернатор Махонин утвердил порядок увольнения глав муниципалитетов Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, руки чиновника, рука с сумкой
Прикамский губернатор получил больше оснований для увольнения глав муниципалитетов Фото:

Губернатор Пермского края получил право вынести мэру любого города предупреждение или объявить выговор за плохую работу, а в случае, если тот не исправит ситуацию, то последует увольнение руководителя. Указ с подписью главы региона Дмитрия Махонина опубликован на портале правовой информации.

«Губернатор Пермского края вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе за <…> ненадлежащее исполнение обязанностей <…>. Губернатор Пермского края вправе отрешить от должности главу в случае, если в течение месяца <…> им в пределах своих полномочий не были приняты меры по устранению причины для вынесения предупреждения или выговора», — говорится в указе. Из документа следует, что «тяжесть проступка» будет определять администрация действующего главы Прикамья.

Махонин вынес проект закона на обсуждение в законодательное собрание края в середине апреля. Ранее губернатор мог увольнять мэров, если они были уличены в нецелевом расходовании бюджетных средств. Новый прядок принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с действующим федеральным.

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Губернатор Пермского края получил право вынести мэру любого города предупреждение или объявить выговор за плохую работу, а в случае, если тот не исправит ситуацию, то последует увольнение руководителя. Указ с подписью главы региона Дмитрия Махонина опубликован на портале правовой информации. «Губернатор Пермского края вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе за <…> ненадлежащее исполнение обязанностей <…>. Губернатор Пермского края вправе отрешить от должности главу в случае, если в течение месяца <…> им в пределах своих полномочий не были приняты меры по устранению причины для вынесения предупреждения или выговора», — говорится в указе. Из документа следует, что «тяжесть проступка» будет определять администрация действующего главы Прикамья. Махонин вынес проект закона на обсуждение в законодательное собрание края в середине апреля. Ранее губернатор мог увольнять мэров, если они были уличены в нецелевом расходовании бюджетных средств. Новый прядок принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с действующим федеральным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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