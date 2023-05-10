Более трети пермяков не хватает денег на отпуск

11 мая 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В среднем на отпуск на человека пермяки готовы тратить 46 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более трети (37%) опрошенных жителей Перми заявили, что им не хватает денег на отпуск в текущем году. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob. «А 37% опрошенных в городе ответили, что у них нет денег на отпуск в этом году», — говорится в исследовании. В среднем по России так ответили 30% опрошенных. Для идеального недельного отпуска пермяку нужно в около 155 тысяч рублей на человека. В среднем пермяки готовы потратить на семидневный отпуск 42 тысячи рублей. Среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тысяч рублей. Больше всего в стране готовы отдать за отдых жители Москвы (в среднем 55 тысяч рублей), Красноярска (50 тысяч рублей) и Екатеринбурга (48 тысяч рублей).

Более трети (37%) опрошенных жителей Перми заявили, что им не хватает денег на отпуск в текущем году. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob. «А 37% опрошенных в городе ответили, что у них нет денег на отпуск в этом году», — говорится в исследовании. В среднем по России так ответили 30% опрошенных. Для идеального недельного отпуска пермяку нужно в около 155 тысяч рублей на человека. В среднем пермяки готовы потратить на семидневный отпуск 42 тысячи рублей. Среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тысяч рублей. Больше всего в стране готовы отдать за отдых жители Москвы (в среднем 55 тысяч рублей), Красноярска (50 тысяч рублей) и Екатеринбурга (48 тысяч рублей).