Более трети пермяков не хватает денег на отпуск

Более трети (37%) опрошенных жителей Перми заявили, что им не хватает денег на отпуск в текущем году. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob.
«А 37% опрошенных в городе ответили, что у них нет денег на отпуск в этом году», — говорится в исследовании. В среднем по России так ответили 30% опрошенных.
Для идеального недельного отпуска пермяку нужно в около 155 тысяч рублей на человека. В среднем пермяки готовы потратить на семидневный отпуск 42 тысячи рублей. Среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тысяч рублей. Больше всего в стране готовы отдать за отдых жители Москвы (в среднем 55 тысяч рублей), Красноярска (50 тысяч рублей) и Екатеринбурга (48 тысяч рублей).
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