В Кизеле объявлен срочный сбор на поиски 13-летней девочки и ее пятилетнего брата

В Кизеле (Пермский край) объявлен срочный сбор на поиски 13-летней девочки и ее пятилетнего брата. Дети в последний раз выходили на связь 23 июня в 12:00 по местному времени. С тех пор их местонахождение неизвестно, сообщается на сайте города Кизел.
«Девочка (13 лет), и ее брат (5 лет), потерялись в городе. Сначала они гуляли у дома по адресу улица Швейников, 36, а затем ушли в сторону Пролетарской, 48. Сначала девочка отвечала на звонки, но потом перестала. Родители объехали весь город до вокзала, но детей нигде не нашли», — сказано в сообщении на сайте.
Сообщается, что девочка была одета в толстовку, юбку и кроссовки. На мальчике была толстовка, черные брюки и голубые тапки. Сбор волонтеров организован в городе Кизел, улица Швейников, дом 36. Рекомендуется выбирать удобную, яркую одежду, соответствующую погодным условиям. С собой желательно взять запас воды, легкий перекус, полностью заряженный мобильный телефон, рацию и фонарик.
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