23 июня 2025

Иран продолжит наносить удары по США

Reuters: Иран готов вернуться к дипломатии после наказания США
© Служба новостей «URA.RU»
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Иран готов продолжать удары по военным базам США
Иран готов продолжать удары по военным базам США Фото:

Иран продолжит отвечать на удары США, но готов вернуться к дипломатии после наказания агрессора. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У Тегерана есть необходимый рационализм, чтобы вернуться к дипломатии после наказания агрессора. Если Соединенные Штаты стремятся к переговорам, атаки Израиля и США должны прекратиться», — заявил представитель иранских властей. Его слова передает Reuters.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке с США при условии прекращения израильских атак на Ближний Восток. Иран неоднократно подчеркивал, что не стремится к эскалации конфликта, однако будет отвечать на удары, если агрессия продолжится. Аналогичные условия для возвращения к дипломатии Тегеран выдвигал и в переговорах с посредниками из Катара и Омана.

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Иран продолжит отвечать на удары США, но готов вернуться к дипломатии после наказания агрессора. Об этом сообщает агентство Reuters. «У Тегерана есть необходимый рационализм, чтобы вернуться к дипломатии после наказания агрессора. Если Соединенные Штаты стремятся к переговорам, атаки Израиля и США должны прекратиться», — заявил представитель иранских властей. Его слова передает Reuters. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке с США при условии прекращения израильских атак на Ближний Восток. Иран неоднократно подчеркивал, что не стремится к эскалации конфликта, однако будет отвечать на удары, если агрессия продолжится. Аналогичные условия для возвращения к дипломатии Тегеран выдвигал и в переговорах с посредниками из Катара и Омана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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