Пермский подводный охотник поймал огромного сома. Фото

14 февраля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Сом весом больше 10 килограммов был на дне реки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подводный охотник из Перми Евгений Олейник поймал в реке сома весом в 10,5 килограммов. О своей добыче мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. На рыбалку подводный охотник отправился вместе с другом 30 января, пермяки решили поехать за рыбой в Чайковский. «Когда приехали на место, выяснилось, что запланированное изначально место покрыто льдом и мы решили обнырять другую открытую локацию. Зайдя в воду нас порадовал космический прозрак (прозрачность воды — прим. ред). После полуторачасовой разведки, погрузившись в одну из ям, вижу что на дне стоит три отличных сома, выбрал самого большого», — вспоминает Олейников. По словам мужчины, он решил выстрелить рыбе в голову на пересечении вымышленных линий между жабрами и глазами. «Таким выстрелом я взял сома без сопротивления, всплыл и подтянул добычу к себе и прицепил на специальное устройство для удержания. После этого мы с напарником продолжили обныривать местность и видели еще несколько стоящих экземпляров», — пояснил подводный охотник. Вес добытого пермяком сома составил 10,5 кг. Мужчина признался, что получает огромное удовольствие не только от того, что возвращается домой с уловом, но и от самого процесса подводной охоты. Всем единомышленникам Олейников пожелал прозрачной воды, больших трофеев и напомнил о необходимости быть осторожными под водой. Евгений Олейник с пойманным сомом Евгений Олейник/vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подводный охотник из Перми Евгений Олейник поймал в реке сома весом в 10,5 килограммов. О своей добыче мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. На рыбалку подводный охотник отправился вместе с другом 30 января, пермяки решили поехать за рыбой в Чайковский. «Когда приехали на место, выяснилось, что запланированное изначально место покрыто льдом и мы решили обнырять другую открытую локацию. Зайдя в воду нас порадовал космический прозрак (прозрачность воды — прим. ред). После полуторачасовой разведки, погрузившись в одну из ям, вижу что на дне стоит три отличных сома, выбрал самого большого», — вспоминает Олейников. По словам мужчины, он решил выстрелить рыбе в голову на пересечении вымышленных линий между жабрами и глазами. «Таким выстрелом я взял сома без сопротивления, всплыл и подтянул добычу к себе и прицепил на специальное устройство для удержания. После этого мы с напарником продолжили обныривать местность и видели еще несколько стоящих экземпляров», — пояснил подводный охотник. Вес добытого пермяком сома составил 10,5 кг. Мужчина признался, что получает огромное удовольствие не только от того, что возвращается домой с уловом, но и от самого процесса подводной охоты. Всем единомышленникам Олейников пожелал прозрачной воды, больших трофеев и напомнил о необходимости быть осторожными под водой.