07 мая 2023
06 мая 2023

Пермским охотникам запретили отстреливать редких голубей. Скрин

Депутаты Пермского края запретили охотиться на горлиц в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, охотник, ружье, туман
Охота на горлиц на территории Прикамья теперь запрещена Фото:

На территории Пермского края охота на горлиц официально запрещена. Об этом свидетельствуют принятые депутатами региона изменения в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

Слово «горлица» исключено из «перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты» в регионе. Документ опубликован на портале правовой информации.

В открытых источниках указано, что горлица относится к семейству голубиных. Птица внесена в Красную книгу России и Пермского края. В регионе в начале 2023 года, согласно последним данным, встречается только два вида горлицы: кольчатая и обыкновенная. В январе прикамским депутатам предложили запретить на них охоту. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Прикамье запретили отстреливать горлиц
В Прикамье запретили отстреливать горлиц

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На территории Пермского края охота на горлиц официально запрещена. Об этом свидетельствуют принятые депутатами региона изменения в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Слово «горлица» исключено из «перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты» в регионе. Документ опубликован на портале правовой информации. В открытых источниках указано, что горлица относится к семейству голубиных. Птица внесена в Красную книгу России и Пермского края. В регионе в начале 2023 года, согласно последним данным, встречается только два вида горлицы: кольчатая и обыкновенная. В январе прикамским депутатам предложили запретить на них охоту. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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