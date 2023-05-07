Пермским охотникам запретили отстреливать редких голубей. Скрин

Депутаты Пермского края запретили охотиться на горлиц в регионе

08 мая 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Охота на горлиц на территории Прикамья теперь запрещена Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории Пермского края охота на горлиц официально запрещена. Об этом свидетельствуют принятые депутатами региона изменения в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Слово «горлица» исключено из «перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты» в регионе. Документ опубликован на портале правовой информации. В открытых источниках указано, что горлица относится к семейству голубиных. Птица внесена в Красную книгу России и Пермского края. В регионе в начале 2023 года, согласно последним данным, встречается только два вида горлицы: кольчатая и обыкновенная. В январе прикамским депутатам предложили запретить на них охоту. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В Прикамье запретили отстреливать горлиц Скрин: портал правовой информации

На территории Пермского края охота на горлиц официально запрещена. Об этом свидетельствуют принятые депутатами региона изменения в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Слово «горлица» исключено из «перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты» в регионе. Документ опубликован на портале правовой информации. В открытых источниках указано, что горлица относится к семейству голубиных. Птица внесена в Красную книгу России и Пермского края. В регионе в начале 2023 года, согласно последним данным, встречается только два вида горлицы: кольчатая и обыкновенная. В январе прикамским депутатам предложили запретить на них охоту. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.