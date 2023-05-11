Силовики поймали влиятельного чиновника Свердловской железной дороги

Силовики задержали чиновника Свердловской железной дороги Цапикова по делу о мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, арест, пистолет, табельное оружие, полиция, задержание преступников, применение оружия
В задержании участвовали сотрудники ФСБ Фото:

Силовики задержали начальника дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергея Цапикова, он подозревается в мошенничестве на сотни тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Цапиков задержан по делу о мошенничестве. Предполагается, что он поручал искать людей, с которыми заключал фальшивые договоры», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, чиновника подозревают в создании схемы, благодаря которой фиктивные документы принесли около полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. В операции по поимке чиновника участвовали сотрудники свердловской УФСБ. Если подозрения силовиков подтвердятся, Цапикову грозит срок. Кроме этого, в случае виновности он должен будет вернуть средства, которые незаконно получил.

URA.RU обратилось в пресс-службу СвЖД. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментариев.

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Силовики задержали начальника дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергея Цапикова, он подозревается в мошенничестве на сотни тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Цапиков задержан по делу о мошенничестве. Предполагается, что он поручал искать людей, с которыми заключал фальшивые договоры», — сообщил собеседник агентства. По его словам, чиновника подозревают в создании схемы, благодаря которой фиктивные документы принесли около полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. В операции по поимке чиновника участвовали сотрудники свердловской УФСБ. Если подозрения силовиков подтвердятся, Цапикову грозит срок. Кроме этого, в случае виновности он должен будет вернуть средства, которые незаконно получил. URA.RU обратилось в пресс-службу СвЖД. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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