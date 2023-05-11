Силовики поймали влиятельного чиновника Свердловской железной дороги

Силовики задержали чиновника Свердловской железной дороги Цапикова по делу о мошенничестве

11 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В задержании участвовали сотрудники ФСБ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Силовики задержали начальника дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергея Цапикова, он подозревается в мошенничестве на сотни тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Цапиков задержан по делу о мошенничестве. Предполагается, что он поручал искать людей, с которыми заключал фальшивые договоры», — сообщил собеседник агентства. По его словам, чиновника подозревают в создании схемы, благодаря которой фиктивные документы принесли около полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. В операции по поимке чиновника участвовали сотрудники свердловской УФСБ. Если подозрения силовиков подтвердятся, Цапикову грозит срок. Кроме этого, в случае виновности он должен будет вернуть средства, которые незаконно получил. URA.RU обратилось в пресс-службу СвЖД. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментариев.

Силовики задержали начальника дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергея Цапикова, он подозревается в мошенничестве на сотни тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Цапиков задержан по делу о мошенничестве. Предполагается, что он поручал искать людей, с которыми заключал фальшивые договоры», — сообщил собеседник агентства. По его словам, чиновника подозревают в создании схемы, благодаря которой фиктивные документы принесли около полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. В операции по поимке чиновника участвовали сотрудники свердловской УФСБ. Если подозрения силовиков подтвердятся, Цапикову грозит срок. Кроме этого, в случае виновности он должен будет вернуть средства, которые незаконно получил. URA.RU обратилось в пресс-службу СвЖД. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментариев.