На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовик. Видео

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, асфальтирование, челябинск-екатеринбург
Грузовик загорелся на 1609 километре дороги Москва-Челябинск Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Автодорога Москва-Челябинск. Возгорание грузового автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Грузовик загорелся на 1609 километре трассы. ЧП произошло по направлению дороги на Уфу.

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На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Автодорога Москва-Челябинск. Возгорание грузового автомобиля», — уточнили в ведомстве. Грузовик загорелся на 1609 километре трассы. ЧП произошло по направлению дороги на Уфу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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