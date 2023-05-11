Грузовик загорелся на 1609 километре дороги Москва-Челябинск
На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовой автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Автодорога Москва-Челябинск. Возгорание грузового автомобиля», — уточнили в ведомстве.
Грузовик загорелся на 1609 километре трассы. ЧП произошло по направлению дороги на Уфу.
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