Причиной ограничений стал капитальный ремонт трамвайных путей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на месяц перекроют одну из самых оживленных трасс по проспекту Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 5:00 15 мая до 23:00 15 июня будет ограничено движение по проспекту Победы. Причина — капитальный ремонт трамвайных путей», — сообщили в мэрии.

Ограничения коснутся участка от улицы Болейко до Кирова. Об изменениях маршрута трамваев в мэрии обещали сообщить дополнительно.