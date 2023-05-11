11 мая 2023

В Челябинске на месяц перекроют оживленную трассу. Карта

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Причиной ограничений стал капитальный ремонт трамвайных путей Фото:

В Челябинске на месяц перекроют одну из самых оживленных трасс по проспекту Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 5:00 15 мая до 23:00 15 июня будет ограничено движение по проспекту Победы. Причина — капитальный ремонт трамвайных путей», — сообщили в мэрии.

Ограничения коснутся участка от улицы Болейко до Кирова. Об изменениях маршрута трамваев в мэрии обещали сообщить дополнительно.

Изменения маршрута трамваев мэрия огласит позже
Изменения маршрута трамваев мэрия огласит позже

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В Челябинске на месяц перекроют одну из самых оживленных трасс по проспекту Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 5:00 15 мая до 23:00 15 июня будет ограничено движение по проспекту Победы. Причина — капитальный ремонт трамвайных путей», — сообщили в мэрии. Ограничения коснутся участка от улицы Болейко до Кирова. Об изменениях маршрута трамваев в мэрии обещали сообщить дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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