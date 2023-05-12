Международная федерация гимнастики запретила выступать спортсменам из РФ

12 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Гимнасты из РФ не будут участвовать в международных соревнованиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международная федерация гимнастики не стала изменять свое решение о запрете российским спортсменам выступать на соревнованиях. Об этом сообщили в самой организации. «Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских спортсменов», — передает Sport24 сообщение организации. В конце марта исполком Международного олимпийского комитета выступал с рекомендацией допустить россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, однако федерация гимнастики, несмотря на это, продлила запрет на выступление россиян. Повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян исполком планирует в июле. Российских спортсменов стали отстранять от участия в международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Однако недавно часть спортивных федераций все же согласилась допустить россиян. В частности, такое решение приняла Международная федерация дзюдо.

Международная федерация гимнастики не стала изменять свое решение о запрете российским спортсменам выступать на соревнованиях. Об этом сообщили в самой организации. «Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских спортсменов», — передает Sport24 сообщение организации. В конце марта исполком Международного олимпийского комитета выступал с рекомендацией допустить россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, однако федерация гимнастики, несмотря на это, продлила запрет на выступление россиян. Повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян исполком планирует в июле. Российских спортсменов стали отстранять от участия в международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Однако недавно часть спортивных федераций все же согласилась допустить россиян. В частности, такое решение приняла Международная федерация дзюдо.