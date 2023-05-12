Международная федерация гимнастики запретила выступать спортсменам из РФ

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Кубок России по спортивной гимнастике - 2017. Финалы, день первый. Екатеринбург
Гимнасты из РФ не будут участвовать в международных соревнованиях Фото:
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Международная федерация гимнастики не стала изменять свое решение о запрете российским спортсменам выступать на соревнованиях. Об этом сообщили в самой организации.

«Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских спортсменов», — передает Sport24 сообщение организации. В конце марта исполком Международного олимпийского комитета выступал с рекомендацией допустить россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, однако федерация гимнастики, несмотря на это, продлила запрет на выступление россиян. Повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян исполком планирует в июле.

Российских спортсменов стали отстранять от участия в международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Однако недавно часть спортивных федераций все же согласилась допустить россиян. В частности, такое решение приняла Международная федерация дзюдо.

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Международная федерация гимнастики не стала изменять свое решение о запрете российским спортсменам выступать на соревнованиях. Об этом сообщили в самой организации. «Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских спортсменов», — передает Sport24 сообщение организации. В конце марта исполком Международного олимпийского комитета выступал с рекомендацией допустить россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, однако федерация гимнастики, несмотря на это, продлила запрет на выступление россиян. Повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян исполком планирует в июле. Российских спортсменов стали отстранять от участия в международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Однако недавно часть спортивных федераций все же согласилась допустить россиян. В частности, такое решение приняла Международная федерация дзюдо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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