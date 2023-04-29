Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований

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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
IJF допустит российских спортсменов до соревнований Фото:

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили на сайте федерации.

«Исполком IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении. Уточняется, что исполкомом спортивной федерации будет привлечена независимая компания для проверки биографических данных лиц, допущенных до соревнований на наличие пророссийской пропаганды.

Ранее стало известно, что российские спортсмены будут допущены до соревнований международного олимпийского комитета (МОК) при условии, если они осудят спецоперацию. Об этом сообщили сами представители комитета.

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Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили на сайте федерации. «Исполком IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении. Уточняется, что исполкомом спортивной федерации будет привлечена независимая компания для проверки биографических данных лиц, допущенных до соревнований на наличие пророссийской пропаганды. Ранее стало известно, что российские спортсмены будут допущены до соревнований международного олимпийского комитета (МОК) при условии, если они осудят спецоперацию. Об этом сообщили сами представители комитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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