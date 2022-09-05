Златоустовский завод выставил на продажу производственные площади

Завод «Златмаш» в Златоусте выставил на продажу производственные площади

06 сентября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Оборонный завод в Златоусте продолжает избавляться от ряда активов Фото: Кондрат Александров © URA.RU Дочернее предприятие «Роскосмоса» в Златоусте «Златмаш» (Челябинская область) объявило торги о продаже производственных площадей: корпусов на Парковом проезде и химзавода в лесу. Как следует из объявлений о продаже, аукцион состоится 21 сентября. «Аукцион на понижение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества. Дата проведения: 21 сентября в 10 часов», — говорится в объявлениях. Всего объявлено о реализации 20 лотов, составленных из недвижимости бывшего химзавода, и пяти объектов, расположенных в пределах основной производственной базы предприятия. Категория имущества — здания и сооружения, земли населенных пунктов. При этом в локации химзавода продаются только здания и резервуар, но не земельные участки. Возле центральной проходной завода можно купить площади, занятые под автостоянку. Размер у объектов различается. Минимальный 69,3 кв. метра у здания на бывшем химзаводе, максимальный у производственного комплекса № 6 в границах главного производства, который совокупно занимает больше 45 тысяч кв. метров. Пресс-служба завода на момент публикации не ответила URA.RU на отправленный запрос. Участник рынка недвижимости Златоуста, пожелавший не называть имени, высказал ряд сомнений относительно реализуемой собственности. Эксперт отметил: покупателю важно иметь возможность независимого от завода подключения к системам коммуникаций и наличия доступа на промплощадку в обход пропускного режима оборонного предприятия. Также собеседник URA.RU назвал трудности при продаже объектов химзавода, учитывая экологический фактор его бывшего производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочернее предприятие «Роскосмоса» в Златоусте «Златмаш» (Челябинская область) объявило торги о продаже производственных площадей: корпусов на Парковом проезде и химзавода в лесу. Как следует из объявлений о продаже, аукцион состоится 21 сентября. «Аукцион на понижение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества. Дата проведения: 21 сентября в 10 часов», — говорится в объявлениях. Всего объявлено о реализации 20 лотов, составленных из недвижимости бывшего химзавода, и пяти объектов, расположенных в пределах основной производственной базы предприятия. Категория имущества — здания и сооружения, земли населенных пунктов. При этом в локации химзавода продаются только здания и резервуар, но не земельные участки. Возле центральной проходной завода можно купить площади, занятые под автостоянку. Размер у объектов различается. Минимальный 69,3 кв. метра у здания на бывшем химзаводе, максимальный у производственного комплекса № 6 в границах главного производства, который совокупно занимает больше 45 тысяч кв. метров. Пресс-служба завода на момент публикации не ответила URA.RU на отправленный запрос. Участник рынка недвижимости Златоуста, пожелавший не называть имени, высказал ряд сомнений относительно реализуемой собственности. Эксперт отметил: покупателю важно иметь возможность независимого от завода подключения к системам коммуникаций и наличия доступа на промплощадку в обход пропускного режима оборонного предприятия. Также собеседник URA.RU назвал трудности при продаже объектов химзавода, учитывая экологический фактор его бывшего производства.