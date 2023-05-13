13 мая 2023

WP: Зеленский заявлял о желании оккупировать города РФ и разрушить промышленность Венгрии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский просил у США разрешения взорвать трубопровод «Дружба» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из секретных материалов Пентагона, слитых ранее в сеть, стало ясно, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался «взорвать трубопровод» «Дружба», чтобы нанести урон промышленности Венгрии. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В материале говорится, что Зеленский хотел «взорвать трубопровод» «Дружба», который проложен из России через Украину и тем самым «разрушить промышленность» Венгрии. «[Документы Пентагона] показывают лидера с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля», — говорится в публикации WP.

Крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов «Дружба» построена в 80-е для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Венгрию, Польшу и Восточную Германию. Маршрут нефтепровода разветвляется, в том числе по территории Украины. Ранее стало известно, что попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» совершена на наливном пункте «Брянск», напоминает «Национальная служба новостей».

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Из секретных материалов Пентагона, слитых ранее в сеть, стало ясно, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался «взорвать трубопровод» «Дружба», чтобы нанести урон промышленности Венгрии. Об этом сообщает газета The Washington Post. В материале говорится, что Зеленский хотел «взорвать трубопровод» «Дружба», который проложен из России через Украину и тем самым «разрушить промышленность» Венгрии. «[Документы Пентагона] показывают лидера с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля», — говорится в публикации WP. Крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов «Дружба» построена в 80-е для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Венгрию, Польшу и Восточную Германию. Маршрут нефтепровода разветвляется, в том числе по территории Украины. Ранее стало известно, что попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» совершена на наливном пункте «Брянск», напоминает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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