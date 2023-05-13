WP: Зеленский заявлял о желании оккупировать города РФ и разрушить промышленность Венгрии 14 мая 2023 в 03:58 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский просил у США разрешения взорвать трубопровод «Дружба» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из секретных материалов Пентагона, слитых ранее в сеть, стало ясно, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался «взорвать трубопровод» «Дружба», чтобы нанести урон промышленности Венгрии. Об этом сообщает газета The Washington Post. В материале говорится, что Зеленский хотел «взорвать трубопровод» «Дружба», который проложен из России через Украину и тем самым «разрушить промышленность» Венгрии. «[Документы Пентагона] показывают лидера с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля», — говорится в публикации WP . Крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов «Дружба» построена в 80-е для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Венгрию, Польшу и Восточную Германию. Маршрут нефтепровода разветвляется, в том числе по территории Украины. Ранее стало известно, что попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» совершена на наливном пункте «Брянск», напоминает «Национальная служба новостей». Из секретных материалов Пентагона, слитых ранее в сеть, стало ясно, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался «взорвать трубопровод» «Дружба», чтобы нанести урон промышленности Венгрии. Об этом сообщает газета The Washington Post. В материале говорится, что Зеленский хотел «взорвать трубопровод» «Дружба», который проложен из России через Украину и тем самым «разрушить промышленность» Венгрии. «[Документы Пентагона] показывают лидера с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля», — говорится в публикации WP. Крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов «Дружба» построена в 80-е для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Венгрию, Польшу и Восточную Германию. Маршрут нефтепровода разветвляется, в том числе по территории Украины. Ранее стало известно, что попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» совершена на наливном пункте «Брянск», напоминает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям