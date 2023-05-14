Челябинские спасатели ликвидировали утечку опасного химического вещества в СНТ

Спасатели ликвидировали утечку аммиака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) спасатели ликвидировали утечку аммиака в СНТ «Строитель-2». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, утечка произошла из газовых баллонов, которые пытались разобрать.

«На одном из участков, не убедившись в безопасности, попытались разобрать несколько старых газовых баллонов. Аммиак, остававшийся в одном из баллонов, начал вырываться из емкости и распространяться по близлежащим участкам. Утечка опасного вещества из поврежденного баллона оперативно ликвидирована спасателями», — сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

Там отметили, что опасное вещество заметила одна из садоводов. Вдохнув пары газа, она моментально ощутила спазм и приступ удушья. С признаками отравления женщина была госпитализирована. Других садоводов в срочном порядке эвакуировали из опасной зоны.