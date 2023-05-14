14 мая 2023
13 мая 2023

Челябинские спасатели ликвидировали утечку опасного химического вещества в СНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск модернизированной линии переработке использованных батареек на заводе «Мегаполисресурс». Челябинск, химия, реактор, рабочий
Спасатели ликвидировали утечку аммиака Фото:

В Миассе (Челябинская область) спасатели ликвидировали утечку аммиака в СНТ «Строитель-2». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, утечка произошла из газовых баллонов, которые пытались разобрать.

«На одном из участков, не убедившись в безопасности, попытались разобрать несколько старых газовых баллонов. Аммиак, остававшийся в одном из баллонов, начал вырываться из емкости и распространяться по близлежащим участкам. Утечка опасного вещества из поврежденного баллона оперативно ликвидирована спасателями», — сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

Там отметили, что опасное вещество заметила одна из садоводов. Вдохнув пары газа, она моментально ощутила спазм и приступ удушья. С признаками отравления женщина была госпитализирована. Других садоводов в срочном порядке эвакуировали из опасной зоны.

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В Миассе (Челябинская область) спасатели ликвидировали утечку аммиака в СНТ «Строитель-2». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, утечка произошла из газовых баллонов, которые пытались разобрать. «На одном из участков, не убедившись в безопасности, попытались разобрать несколько старых газовых баллонов. Аммиак, остававшийся в одном из баллонов, начал вырываться из емкости и распространяться по близлежащим участкам. Утечка опасного вещества из поврежденного баллона оперативно ликвидирована спасателями», — сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона. Там отметили, что опасное вещество заметила одна из садоводов. Вдохнув пары газа, она моментально ощутила спазм и приступ удушья. С признаками отравления женщина была госпитализирована. Других садоводов в срочном порядке эвакуировали из опасной зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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