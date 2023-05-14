14 мая 2023

СК взялся за расследование гибели рабочего в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, скр, следственный комитет россии
Следователи установят все обстоятельства ЧП Фото:

В Чернушке Пермского края следователи начали доследственную проверку по факту гибели рабочего. Он скончался от травм, которые получил при разгрузке машины.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели 33-летнего мужчины при производстве работ. Предварительно установлено, что 12 мая 2023 года при проведении работ по разгрузке длинномерного груза при помощи автокрана, работник коммерческой организации получил травмы, от которых скончался на месте», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Ранее трудовая инспекция сообщала, что погибший работал в компании «Логоком». ЧП произошло на Жуковском месторождении Чернушинского района.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чернушке Пермского края следователи начали доследственную проверку по факту гибели рабочего. Он скончался от травм, которые получил при разгрузке машины. «Проводится доследственная проверка по факту гибели 33-летнего мужчины при производстве работ. Предварительно установлено, что 12 мая 2023 года при проведении работ по разгрузке длинномерного груза при помощи автокрана, работник коммерческой организации получил травмы, от которых скончался на месте», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее трудовая инспекция сообщала, что погибший работал в компании «Логоком». ЧП произошло на Жуковском месторождении Чернушинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...