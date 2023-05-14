СК взялся за расследование гибели рабочего в Пермском крае

Следователи установят все обстоятельства ЧП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Чернушке Пермского края следователи начали доследственную проверку по факту гибели рабочего. Он скончался от травм, которые получил при разгрузке машины.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели 33-летнего мужчины при производстве работ. Предварительно установлено, что 12 мая 2023 года при проведении работ по разгрузке длинномерного груза при помощи автокрана, работник коммерческой организации получил травмы, от которых скончался на месте», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Ранее трудовая инспекция сообщала, что погибший работал в компании «Логоком». ЧП произошло на Жуковском месторождении Чернушинского района.