Экс-разведчик США объяснил логику Зеленского насчет контрнаступления ВСУ

Экс-разведчик США: Украине нужно больше времени для крупного контрнаступления

15 мая 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Украине нужно больше времени для проведения любых крупных наступательных операций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для начала крупных наступательных операций Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо больше времени, так как часть нужной техники еще не прибыла в страну. Об этом сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер. «По словам президента Украины Владимира Зеленского, хотя украинская армия имеет достаточно подготовленных военнослужащих для проведения контрнаступления против России, часть необходимой этим войскам техники еще не прибыла в Украину. Украине нужно больше времени для проведения любых крупных наступательных операций», — рассказал Риттер радио Sputnik. По его словам, в данный момент президент Украина находится в турне по Европе, где просит от своих союзников по НАТО еще большей военной помощи. США, Германия и Франция дали обещание увеличить количество военной помощи Украине. Бывший разведчик задается вопрос, когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ранее минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 мая. В ходе контрнаступления Украина столкнулась с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. Украина будет полностью готова к контрнаступлению при условии, если Запад поставит все обещанное вооружение. Также Зеленский отметил, что сейчас территория боевых действий не подходит для украинской техники из-за погодных условий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для начала крупных наступательных операций Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо больше времени, так как часть нужной техники еще не прибыла в страну. Об этом сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер. «По словам президента Украины Владимира Зеленского, хотя украинская армия имеет достаточно подготовленных военнослужащих для проведения контрнаступления против России, часть необходимой этим войскам техники еще не прибыла в Украину. Украине нужно больше времени для проведения любых крупных наступательных операций», — рассказал Риттер радио Sputnik. По его словам, в данный момент президент Украина находится в турне по Европе, где просит от своих союзников по НАТО еще большей военной помощи. США, Германия и Франция дали обещание увеличить количество военной помощи Украине. Бывший разведчик задается вопрос, когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ранее минобороны России сообщило о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 мая. В ходе контрнаступления Украина столкнулась с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. Украина будет полностью готова к контрнаступлению при условии, если Запад поставит все обещанное вооружение. Также Зеленский отметил, что сейчас территория боевых действий не подходит для украинской техники из-за погодных условий.