Трассу М-5 в Ашинском районе закроют из-за взрывов

16 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

18 мая движение будет закрыто на участке М-5 «Урал„1565 км — 1576 км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) 18 мая закроют из-за буровзрывных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения продлятся несколько часов. «В связи с проведением буровзрывных работ в Ашинском районе на участке автомобильной дороги 1565 км-1576 км М-5 „Урал“ дорожное движение 18 мая будет закрыто. Участок трассы перекроют с 10 до 13 часов по местному времени», — сообщили URA.RU в ведомстве. В ФКУ Упрдор отметили, что водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. При этом объезд данного участка предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесов на время работ проезд будет запрещен.

Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) 18 мая закроют из-за буровзрывных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения продлятся несколько часов. «В связи с проведением буровзрывных работ в Ашинском районе на участке автомобильной дороги 1565 км-1576 км М-5 „Урал“ дорожное движение 18 мая будет закрыто. Участок трассы перекроют с 10 до 13 часов по местному времени», — сообщили URA.RU в ведомстве. В ФКУ Упрдор отметили, что водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. При этом объезд данного участка предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесов на время работ проезд будет запрещен.