Экс-главе челябинского района огласили приговор за хищения

Прокуратура будет обжаловать решение суда в отношении Евгения Киршина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему главе Катав-Ивановского района Челябинской области Евгению Киршину, обвиняемому в миллионных хищениях из бюджета, 16 мая огласили приговор. Ему дали три года условно и назначили крупный штраф. Об этом URA.RU сообщил один из участников судебного процесса.

«Катав-Ивановский городской суд приговорил Евгения Киршина к трем годам условно с испытательным сроком два года, и с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службы в течение двух лет. Суд также назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Он был признан виновным по ст. 160 ч.4 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн. рублей)», — заявил URA.RU источник.

«При получении копии приговора, при наличии оснований, будут приняты меры к его обжалованию», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Ранее гособвинитель просил суд назначить Киршину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Для Киршина надзорный орган также просил назначить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Схему незаконного обогащения в администрации района выявила проверка КСП региона. Киршин начислял себе премии, размер которой устанавливал себе сам. На бывшего главу возбудили уголовное дело.