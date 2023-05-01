Экс-главу челябинского района просят отправить в колонию на четыре года

Для Евгения Киршина запросили реальный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего главу Катав-Ивановского района Челябинской области Евгения Киршина, обвиняемого в миллионных хищениях из бюджета, просят отправить в колонию на четыре года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Гособвинитель в прениях просил суд назначить обвиняемому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решение суда будет оглашено 16 мая 2023 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что также для Киршина запросили штраф в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, наказание предусматривает лишение права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года.

Коррупционную схему в администрации района выявила проверка Контрольно-счетной палаты региона. По версии следствия, Киршин начислял себе премию, размер которой устанавливал сам. На бывшего главу возбудили уголовное дело, а изначальная сумма хищений в размере 300 тысяч рублей за период расследования выросла в несколько раз.

Киршин руководил районом с мая 2010 года по январь 2021 года. Его кампания по переизбранию на новый срок потерпела крах, так как депутаты райсобрания проголосовали против его кандидатуры.