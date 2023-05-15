В Златоуст (Челябинская область) вернулся на побывку с СВО сотрудник управления муниципальной милиции администрации Александр Резепов. Как сообщил глава города Максим Пекарский в социальных сетях, он лично встретился и поговорил с добровольцем.
«Встретился с нашим златоустовским парнем Александром Резеповым, который приехал домой на побывку из зоны проведения СВО. Он сотрудник Управления муниципальной милиции администрации. В 2022 году отправился на спецоперацию добровольцем», — написал Пекарский в своем telegram-канале.
В разговоре с бойцом мэр узнал, что Резепов о своем решении не жалеет. Также они обсудили, как город может помочь землякам на фронте.
Максим Пекарский (слева) обсудил с Александром Резеповым (справа), что стоит отправить бойцам в зону СВО
Фото: telegram-канал Максима Пекарского
Александр Резепов служит на сватовском направлении
В Златоуст (Челябинская область) вернулся на побывку с СВО сотрудник управления муниципальной милиции администрации Александр Резепов. Как сообщил глава города Максим Пекарский в социальных сетях, он лично встретился и поговорил с добровольцем. «Встретился с нашим златоустовским парнем Александром Резеповым, который приехал домой на побывку из зоны проведения СВО. Он сотрудник Управления муниципальной милиции администрации. В 2022 году отправился на спецоперацию добровольцем», — написал Пекарский в своем telegram-канале. В разговоре с бойцом мэр узнал, что Резепов о своем решении не жалеет. Также они обсудили, как город может помочь землякам на фронте.