15 мая 2023

В Златоуст вернулся чиновник, ушедший добровольцем на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, каска спецназ
Участник СВО Александр Резепов ненадолго вернулся домой в Златоуст Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Златоуст (Челябинская область) вернулся на побывку с СВО сотрудник управления муниципальной милиции администрации Александр Резепов. Как сообщил глава города Максим Пекарский в социальных сетях, он лично встретился и поговорил с добровольцем.

«Встретился с нашим златоустовским парнем Александром Резеповым, который приехал домой на побывку из зоны проведения СВО. Он сотрудник Управления муниципальной милиции администрации. В 2022 году отправился на спецоперацию добровольцем», — написал Пекарский в своем telegram-канале.

В разговоре с бойцом мэр узнал, что Резепов о своем решении не жалеет. Также они обсудили, как город может помочь землякам на фронте.

Максим Пекарский (слева) обсудил с Александром Резеповым (справа), что стоит отправить бойцам в зону СВО
Максим Пекарский (слева) обсудил с Александром Резеповым (справа), что стоит отправить бойцам в зону СВО
Фото:
Александр Резепов служит на сватовском направлении
Александр Резепов служит на сватовском направлении
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоуст (Челябинская область) вернулся на побывку с СВО сотрудник управления муниципальной милиции администрации Александр Резепов. Как сообщил глава города Максим Пекарский в социальных сетях, он лично встретился и поговорил с добровольцем. «Встретился с нашим златоустовским парнем Александром Резеповым, который приехал домой на побывку из зоны проведения СВО. Он сотрудник Управления муниципальной милиции администрации. В 2022 году отправился на спецоперацию добровольцем», — написал Пекарский в своем telegram-канале. В разговоре с бойцом мэр узнал, что Резепов о своем решении не жалеет. Также они обсудили, как город может помочь землякам на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...