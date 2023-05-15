В Златоуст вернулся чиновник, ушедший добровольцем на СВО. Фото

16 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Участник СВО Александр Резепов ненадолго вернулся домой в Златоуст Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоуст (Челябинская область) вернулся на побывку с СВО сотрудник управления муниципальной милиции администрации Александр Резепов. Как сообщил глава города Максим Пекарский в социальных сетях, он лично встретился и поговорил с добровольцем. «Встретился с нашим златоустовским парнем Александром Резеповым, который приехал домой на побывку из зоны проведения СВО. Он сотрудник Управления муниципальной милиции администрации. В 2022 году отправился на спецоперацию добровольцем», — написал Пекарский в своем telegram-канале. В разговоре с бойцом мэр узнал, что Резепов о своем решении не жалеет. Также они обсудили, как город может помочь землякам на фронте. Максим Пекарский (слева) обсудил с Александром Резеповым (справа), что стоит отправить бойцам в зону СВО Фото: telegram-канал Максима Пекарского Александр Резепов служит на сватовском направлении Фото: telegram-канал Максима Пекарского

В Златоуст (Челябинская область) вернулся на побывку с СВО сотрудник управления муниципальной милиции администрации Александр Резепов. Как сообщил глава города Максим Пекарский в социальных сетях, он лично встретился и поговорил с добровольцем. «Встретился с нашим златоустовским парнем Александром Резеповым, который приехал домой на побывку из зоны проведения СВО. Он сотрудник Управления муниципальной милиции администрации. В 2022 году отправился на спецоперацию добровольцем», — написал Пекарский в своем telegram-канале. В разговоре с бойцом мэр узнал, что Резепов о своем решении не жалеет. Также они обсудили, как город может помочь землякам на фронте.