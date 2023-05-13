Россия сбила два украинских самолета, которые атаковали Луганск ракетами Storm Shadow 13 мая 2023 в 16:29 Размер текста - 17 + На территории предприятий начался пожар, передает Минобороны России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько предприятий в Луганске были атакованы британскими ракетами Storm Shadow со стороны Украины 12 мая. Армия России сбила два украинских самолета, которые использовались для нападения. Об этом сообщает Минобороны России. «Боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий „Полипак“ и мясоперерабатывающему комбинату „Милам“ в Луганске. <…> Для удара использовались <…> авиационные ракеты Storm Shadow», — передает РИА Новости. В результате обстрела на предприятиях начался пожар. Пострадали люди, в том числе шесть детей. Армия России сбила украинский самолет Су-24, который совершил атаку. Также упал истребитель Миг-29, прикрывавший его. Несколько предприятий в Луганске были атакованы британскими ракетами Storm Shadow со стороны Украины 12 мая. Армия России сбила два украинских самолета, которые использовались для нападения. Об этом сообщает Минобороны России. «Боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий „Полипак“ и мясоперерабатывающему комбинату „Милам“ в Луганске. <…> Для удара использовались <…> авиационные ракеты Storm Shadow», — передает РИА Новости. В результате обстрела на предприятиях начался пожар. Пострадали люди, в том числе шесть детей. Армия России сбила украинский самолет Су-24, который совершил атаку. Также упал истребитель Миг-29, прикрывавший его. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям