Россия сбила два украинских самолета, которые атаковали Луганск ракетами Storm Shadow

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Обстрел ДонНУЭТ в центре Донецка. Донецк, мчс, последствия, разрушения, обстрел, пожарные
На территории предприятий начался пожар, передает Минобороны России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько предприятий в Луганске были атакованы британскими ракетами Storm Shadow со стороны Украины 12 мая. Армия России сбила два украинских самолета, которые использовались для нападения. Об этом сообщает Минобороны России.

«Боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий „Полипак“ и мясоперерабатывающему комбинату „Милам“ в Луганске. <…> Для удара использовались <…> авиационные ракеты Storm Shadow», — передает РИА Новости.

В результате обстрела на предприятиях начался пожар. Пострадали люди, в том числе шесть детей. Армия России сбила украинский самолет Су-24, который совершил атаку. Также упал истребитель Миг-29, прикрывавший его.

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Несколько предприятий в Луганске были атакованы британскими ракетами Storm Shadow со стороны Украины 12 мая. Армия России сбила два украинских самолета, которые использовались для нападения. Об этом сообщает Минобороны России. «Боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий „Полипак“ и мясоперерабатывающему комбинату „Милам“ в Луганске. <…> Для удара использовались <…> авиационные ракеты Storm Shadow», — передает РИА Новости. В результате обстрела на предприятиях начался пожар. Пострадали люди, в том числе шесть детей. Армия России сбила украинский самолет Су-24, который совершил атаку. Также упал истребитель Миг-29, прикрывавший его.
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Ссылки по теме
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