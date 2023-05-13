В США предупредили Украину о сложностях с применением британских крылатых ракет Storm Shadow

The Drive: у Украины нет самолетов для переноски британских крылатых ракет Storm Shadow
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Storm Shadow, ракета, Storm Shadow
Для переноса ракет Storm Shadow нужны истребители Су-27 Flanker или Су-24 Fencer Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина столкнется с трудностями при использовании британских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку ее истребители и штурмовики не смогут нести тяжелое вооружение. Вес каждой ракеты — около 2900 фунтов.

«Истребители МиГ-29 Fulcrum и штурмовики Су-25 Frogfoot ВВС Украины, скорее всего, не смогут нести Storm Shadow. Каждая ракета весит около 2900 фунтов. Самое тяжелое вооружение, которое обычно несут МиГ-29 и Су-25, весит всего около 1100 фунтов каждое», — сообщает издание thedrive.com.

Для ракет Storm Shadow подойдут истребители Су-27 Flanker или Су-24 Fencer. Они могут нести вооружение весом более 3300 фунтов.

Ранее сообщалось, что Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Стоимость ракет составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Пока неясно, к какому именно самолету воздушных сил Украины прикрепят эти ракеты.

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Украина столкнется с трудностями при использовании британских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку ее истребители и штурмовики не смогут нести тяжелое вооружение. Вес каждой ракеты — около 2900 фунтов. «Истребители МиГ-29 Fulcrum и штурмовики Су-25 Frogfoot ВВС Украины, скорее всего, не смогут нести Storm Shadow. Каждая ракета весит около 2900 фунтов. Самое тяжелое вооружение, которое обычно несут МиГ-29 и Су-25, весит всего около 1100 фунтов каждое», — сообщает издание thedrive.com. Для ракет Storm Shadow подойдут истребители Су-27 Flanker или Су-24 Fencer. Они могут нести вооружение весом более 3300 фунтов. Ранее сообщалось, что Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Стоимость ракет составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Пока неясно, к какому именно самолету воздушных сил Украины прикрепят эти ракеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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