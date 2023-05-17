На свердловских предпринимателей выделили дополнительные миллионы

17 мая 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Молодые предприниматели и социальные предприятия могут рассчитывать на гранты от 100 до 500 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области продолжают расти бюджеты на гранты для молодых предпринимателей и социальных предприятий. По сравнению с 2021 года объем финансирования увеличился на 4,2 млн рублей и составил 37,9 млн рублей, рассказал исполняющий обязанности заместителя министра инвестиций и развития региона Евгений Тиханов на «Финансовом маркете» в Домне, передает корреспондент URA.RU. «В 2021 году бюджет на гранты составлял три миллиона, господдержку получили семь человек. В 2022 году — 33,5 млн рублей, господдержку получили уже 70 заявителей. В 2023 году объем финансирования вырос до 37,9 млн рублей. Ожидаем, что гранты получат порядка 80 человек», — рассказал Тиханов. На получение грантов могут претендовать социальные предприятия малого и среднего бизнеса, а также молодые предприниматели, которым еще не исполнилось 25 лет, или компании, в учредителях которых есть молодые люди в возрасте до 25 лет. Сумма выделяемых грантов — от 100 до 500 тысяч рублей. Обязательное условие — софинансирование (25%). Грант можно потратить на аренду или ремонт помещения, покупку оборудования или расходных материалов, продвижение и другие нужды.

В Свердловской области продолжают расти бюджеты на гранты для молодых предпринимателей и социальных предприятий. По сравнению с 2021 года объем финансирования увеличился на 4,2 млн рублей и составил 37,9 млн рублей, рассказал исполняющий обязанности заместителя министра инвестиций и развития региона Евгений Тиханов на «Финансовом маркете» в Домне, передает корреспондент URA.RU. «В 2021 году бюджет на гранты составлял три миллиона, господдержку получили семь человек. В 2022 году — 33,5 млн рублей, господдержку получили уже 70 заявителей. В 2023 году объем финансирования вырос до 37,9 млн рублей. Ожидаем, что гранты получат порядка 80 человек», — рассказал Тиханов. На получение грантов могут претендовать социальные предприятия малого и среднего бизнеса, а также молодые предприниматели, которым еще не исполнилось 25 лет, или компании, в учредителях которых есть молодые люди в возрасте до 25 лет. Сумма выделяемых грантов — от 100 до 500 тысяч рублей. Обязательное условие — софинансирование (25%). Грант можно потратить на аренду или ремонт помещения, покупку оборудования или расходных материалов, продвижение и другие нужды.