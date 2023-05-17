В Сатке ассенизатора переехало «КамАЗом»

Работник скончался от полученных травм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сатке (Челябинская область) одного из рабочих ассенизаторской компании переехало «КамАЗом». Как сообщил URA.RU 17 мая источник в силовых структурах, мужчина скончался на месте происшествия.

«Водитель „КамАЗа“ не заметил коллегу и наехал на него. В результате полученных травм рабочий скончался на месте», — рассказал источник.

По данным URA.RU, водителю грузового автомобиля 56 лет. Погибшему было 43 года.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.