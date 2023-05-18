В США назвали главный признак контрнаступления ВСУ

Business Insider: настоящим признаком украинского наступления станет использование западной бронетехники
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
При скоплении большого количества техники на фронте можно говорить о начале контрнаступления ВСУ, заявил Эндрю Мэтрик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется после концентрации всей западной техники на передовой. Об этом Business Insider заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

«Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники», — заявил он. Мэтрик отметил, что скопление большого количества западной техники также будет означать, что Украина готова перейти в наступление.

По словам военного эксперта, официальные лица Украины заявят о начале операции в тот момент, когда это станет очевидным для всех. Он подчеркнул, что не может точно сказать насколько украинский план сработает.

После зимы официальные лица Украины объявили о проведении контрнаступления. По словам обозревателя американского издания 19fortyfive Максима Скрипченко, украинская операция затягивается из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется после концентрации всей западной техники на передовой. Об этом Business Insider заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик. «Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники», — заявил он. Мэтрик отметил, что скопление большого количества западной техники также будет означать, что Украина готова перейти в наступление. По словам военного эксперта, официальные лица Украины заявят о начале операции в тот момент, когда это станет очевидным для всех. Он подчеркнул, что не может точно сказать насколько украинский план сработает. После зимы официальные лица Украины объявили о проведении контрнаступления. По словам обозревателя американского издания 19fortyfive Максима Скрипченко, украинская операция затягивается из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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