Мэрия Екатеринбурга сэкономит на озере, из-за которого на «Водоканал» возбудили дело

Конкурсная комиссия выбрала подрядчика, который подготовит проект очистки озера Здохня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проект очистки озера Здохня, которое екатеринбургский МУП «Водоканал» не может привести в порядок с 2009 года и из-за которого предприятие стало фигурантом уголовного дела, обойдется городскому бюджету в 27 млн рублей. Изначально администрация готова была потратить 41,5 млн рублей. Информация об итогах конкурса по выбору подрядчика появилась на сайте госзакупок.

«Комиссия по осуществлению закупок приняла решение признать победителем электронного конкурса участника[…], предложившего цену контракта 26,9 млн рублей», — говорится в документации. В техзадании указано, что подрядчику предстоит провести предпроектные и изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию по ликвидации накопленного вреда на озере площадью 22,2 га. Предполагаемый объем накопленных донных отложений — 1042 тыс. м³.

Изначально на проект из бюджета Екатеринбурга закладывали 41,5 млн рублей. Из них 22,6 млн — на 2023 год и 18,8 — на 2024 год.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогу масштабной прокурорской проверки, проходившей на «Водоканале» в конце 2022 года, возбуждено два уголовных дела. Одно из них — по ч. 2. ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). В 2009 году суд обязал «Водоканал» подготовить проект восстановления озера Здохня и части Верх-Исетского водохранилища, а также реализовать комплекс мер по их очистке. Но работы не проведены до сих пор, хотя руководству предприятия с 2016 года регулярно напоминали об обязательствах.