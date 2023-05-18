18 мая 2023

Главам муниципалитетов Пермского края раздали оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, тир, пистолет, стрельба, стрельбище, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Глав муниципалитетов отправили на стрельбище Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

После учебно-методического сбора, посвященного вопросам мобилизации, главы муниципальных образований Прикамья отправились на стрельбище. Об этом рассказал руководитель березовского округа Игорь Чайкин.

«16 мая принял участие в учебно-методическом сборе по мобилизационным вопросам. <…> После теоретической части вместе с главами муниципальных образований и военным комиссариатом отправился совершенствовать свои навыки по боевой стрельбе», — написал Игорь Чайки в своем telegram-канале.

Учебно-методический сбор проводился на территории Кунгурского округа. По словам главы муниципалитета Вадима Лысанова, в нем приняли участие порядка 100 человек из 42 муниципальных образований Пермского края, среди которых были руководители, специалисты по мобилизационной работе, а также представители администрации губернатора и силовых ведомств и структур.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После учебно-методического сбора, посвященного вопросам мобилизации, главы муниципальных образований Прикамья отправились на стрельбище. Об этом рассказал руководитель березовского округа Игорь Чайкин. «16 мая принял участие в учебно-методическом сборе по мобилизационным вопросам. <…> После теоретической части вместе с главами муниципальных образований и военным комиссариатом отправился совершенствовать свои навыки по боевой стрельбе», — написал Игорь Чайки в своем telegram-канале. Учебно-методический сбор проводился на территории Кунгурского округа. По словам главы муниципалитета Вадима Лысанова, в нем приняли участие порядка 100 человек из 42 муниципальных образований Пермского края, среди которых были руководители, специалисты по мобилизационной работе, а также представители администрации губернатора и силовых ведомств и структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...