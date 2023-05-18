Главам муниципалитетов Пермского края раздали оружие

19 мая 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Глав муниципалитетов отправили на стрельбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После учебно-методического сбора, посвященного вопросам мобилизации, главы муниципальных образований Прикамья отправились на стрельбище. Об этом рассказал руководитель березовского округа Игорь Чайкин. «16 мая принял участие в учебно-методическом сборе по мобилизационным вопросам. <…> После теоретической части вместе с главами муниципальных образований и военным комиссариатом отправился совершенствовать свои навыки по боевой стрельбе», — написал Игорь Чайки в своем telegram-канале. Учебно-методический сбор проводился на территории Кунгурского округа. По словам главы муниципалитета Вадима Лысанова, в нем приняли участие порядка 100 человек из 42 муниципальных образований Пермского края, среди которых были руководители, специалисты по мобилизационной работе, а также представители администрации губернатора и силовых ведомств и структур.

После учебно-методического сбора, посвященного вопросам мобилизации, главы муниципальных образований Прикамья отправились на стрельбище. Об этом рассказал руководитель березовского округа Игорь Чайкин. «16 мая принял участие в учебно-методическом сборе по мобилизационным вопросам. <…> После теоретической части вместе с главами муниципальных образований и военным комиссариатом отправился совершенствовать свои навыки по боевой стрельбе», — написал Игорь Чайки в своем telegram-канале. Учебно-методический сбор проводился на территории Кунгурского округа. По словам главы муниципалитета Вадима Лысанова, в нем приняли участие порядка 100 человек из 42 муниципальных образований Пермского края, среди которых были руководители, специалисты по мобилизационной работе, а также представители администрации губернатора и силовых ведомств и структур.