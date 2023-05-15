15 мая 2023

Военком Пермского края обсудит с главами территорий вопросы мобилизации

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, коковин александр
Александр Коковин (в центре) принимает участие в учебно-методическом сборе по вопросам мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В Кунгуре Пермском крае глав муниципалитетов собрали на учебно-методический сбор, посвященный вопросам, связанным с мобилизацией. Информацию в Telegram разместил глава округа Вадим Лысанов. Судя по фото, которое опубликовал чиновник, в мероприятии принимают участие военком Прикамья Александр Коковин, первый замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов и главный федеральный инспектор по региону Сергей Половников.

«В Кунгурском округе проходит учебно-методический сбор по мобилизационным вопросам. Принимают участие около 100 человек из 42 муниципальных образований края — руководители территорий, специалисты по мобилизационной работе, а также представители администрации губернатора, министерств, Росгвардии, МЧС», — отметил Лысанов.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье ведется набор резервистов в возрасте от 18 до 65 лет на контрактную службу. Поступившим на военную службу в ряде случаев обещают единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей.

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В Кунгуре Пермском крае глав муниципалитетов собрали на учебно-методический сбор, посвященный вопросам, связанным с мобилизацией. Информацию в Telegram разместил глава округа Вадим Лысанов. Судя по фото, которое опубликовал чиновник, в мероприятии принимают участие военком Прикамья Александр Коковин, первый замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов и главный федеральный инспектор по региону Сергей Половников. «В Кунгурском округе проходит учебно-методический сбор по мобилизационным вопросам. Принимают участие около 100 человек из 42 муниципальных образований края — руководители территорий, специалисты по мобилизационной работе, а также представители администрации губернатора, министерств, Росгвардии, МЧС», — отметил Лысанов. URA.RU рассказывало, что в Прикамье ведется набор резервистов в возрасте от 18 до 65 лет на контрактную службу. Поступившим на военную службу в ряде случаев обещают единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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